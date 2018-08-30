北韓非核化進展膠著 美國計劃軍演施壓

報導指出，有專家預測，如果川普政府對北韓毫無進展的非核化失去耐心，派出B-2、F-22等戰略轟炸機參加「警戒王牌」演習，對北韓施加軍事壓力。而北韓也以硬碰硬作出強硬回擊，北韓美國非核化談判將會再次遇到難關。

多位南韓政府人士29日表示，韓美兩國已在內部確定年底實施「警戒王牌」演習的方案，目前正在協調參加演習的戰鬥力和演習規模。

南韓「朝鮮日報」今天報導，其實在馬提斯於28日表示美國可能重啟韓美聯合軍演之前，韓美兩國就已經決定12月舉行「警戒王牌（Vigilant ACE）」演習。

「警戒王牌」是大規模韓美聯合軍事演習，去年共有230多架戰鬥機參與，其中包括6架F-22、6架F-35A和12架F-35B等共24架匿蹤戰機，進行了模擬空戰和戰時提前打擊目標的演習。

報導指出，參與「警戒王牌」演習的匿蹤戰機可以在朝鮮半島秘密侵入北韓防空網，並打擊北韓的主席宮等核心目標後返回。因此，北韓對「警戒王牌」演習反應非常敏感。（編輯：紀錦玲）1070830