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亞運／攻守失衡不敵南北韓聯隊　中華女籃進入銅牌戰

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/30 13:06
▲彭詩晴(左)（圖／中華奧會提供）
▲彭詩晴(左)（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，中華女籃今(30)日銅牌戰因賽制關係再度交手南北韓聯隊，可惜中華隊攻守失衡，命中率僅有3成左右，陳鈺君拿下11分為全隊最佳。最終中華隊以66:89落敗，進入銅牌戰，對手將為日本或中國。

中華隊在先前小組賽以2分之差險勝南北韓，不過此役面對WNBA球員、韓國天才中鋒朴智修歸隊，中華隊打得有些綁手綁腳，加上受制於身高壓迫，命中率偏低僅有33%，進攻主力「台灣AI」彭詩晴也被嚴加看防，上半場拿下6分已是中華隊最佳，黃品蓁、鄭伊秀各得5分居次。

第二節後半段，南韓靠著38歲老將林映熙半場猛轟17分、北韓一姐盧淑英貢獻12分，上半場中華隊以35:50落後。


▲包喜樂。（左）（圖／奧會提供）

易籃再戰，第三節一開始，南韓持續猛攻打出0:9攻勢，中華隊遲遲找不到進攻方式，剩下4分30秒才靠包喜樂放進兩分得分開張，中華隊單節首度被打出12:22雙位數差距，以57:72進入決勝節。

決勝節，儘管中華隊攻下19:17，單節得分首度超越對手，但先前差距過大，比賽淪為垃圾時間，最終中華隊以66:89落敗。陳鈺君拿下11分為全隊最佳，黃品蓁、吳盈潔各拿7分居次，彭詩晴6分。

過去2屆亞運，中華女籃都以第4名作收，中華隊上次拿下亞運獎牌，已經是2006年杜哈亞運銀牌。而本屆銅牌戰中華隊將要對上今晚另一場4強賽日本和中國之間的敗者。

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