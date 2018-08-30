亞運／攻守失衡不敵南北韓聯隊　中華女籃進入銅牌戰

2018雅加達亞運，中華女籃今(30)日銅牌戰因賽制關係再度交手南北韓聯隊，可惜中華隊攻守失衡，命中率僅有3成左右，陳鈺君拿下11分為全隊最佳。最終中華隊以66:89落敗，進入銅牌戰，對手將為日本或中國。

中華隊在先前小組賽以2分之差險勝南北韓，不過此役面對WNBA球員、韓國天才中鋒朴智修歸隊，中華隊打得有些綁手綁腳，加上受制於身高壓迫，命中率偏低僅有33%，進攻主力「台灣AI」彭詩晴也被嚴加看防，上半場拿下6分已是中華隊最佳，黃品蓁、鄭伊秀各得5分居次。