廣編／追楓去！日韓中位數票價大公開　教你怎麼不買貴

暑假邁入尾聲，接下來即將迎接10-11月的日韓秋楓旺季，想要更精打細算的安排賞楓之旅，除了可參考10-11月的機票中位數價格外，易遊網「99旅遊快閃日」即將於9月9日凌晨00:00盛大展開，日本賞楓團體旅遊最高可省5,999元、韓亞航空飛首爾祭出87折獨家折扣，眾多優惠限時下殺至9月12日晚上9點，想省荷包千萬不能錯過！

國人喜愛的賞楓旅遊地，仍以日韓為大宗，而以今年10-11月賞楓期間的中位數票價來看，多數日韓航點包含東京、大阪、札幌、首爾等，票價都較去年有5-10%的調降，其中降幅最大的是札幌和仙台，分析原因可能是相對於其他短天數的東北亞城市來說，以6-8天長天數旅遊居多的札幌和仙台，因今年10月連假較短，需要請比較多天的假，購票需求較不顯著。另外，今年虎航新增花卷航點，前往日本東北旅遊賞楓的航點選擇增加，因而也影響到仙台票價的調降。如有計畫安排賞楓，除了以中位數票價作為合理票價的參考外，「99旅遊快閃日」各大航司將祭出促銷快閃優惠，敬請民眾把握機會搶便宜！