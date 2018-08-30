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廣編／追楓去！日韓中位數票價大公開　教你怎麼不買貴

本報訊2018/08/30 13:12
▲易遊網「99旅遊快閃日」即將展開，賞楓商品祭優惠。（圖／公關照片）
▲易遊網「99旅遊快閃日」即將展開，賞楓商品祭優惠。（圖／公關照片）

暑假邁入尾聲，接下來即將迎接10-11月的日韓秋楓旺季，想要更精打細算的安排賞楓之旅，除了可參考10-11月的機票中位數價格外，易遊網「99旅遊快閃日」即將於9月9日凌晨00:00盛大展開，日本賞楓團體旅遊最高可省5,999元、韓亞航空飛首爾祭出87折獨家折扣，眾多優惠限時下殺至9月12日晚上9點，想省荷包千萬不能錯過！

國人喜愛的賞楓旅遊地，仍以日韓為大宗，而以今年10-11月賞楓期間的中位數票價來看，多數日韓航點包含東京、大阪、札幌、首爾等，票價都較去年有5-10%的調降，其中降幅最大的是札幌和仙台，分析原因可能是相對於其他短天數的東北亞城市來說，以6-8天長天數旅遊居多的札幌和仙台，因今年10月連假較短，需要請比較多天的假，購票需求較不顯著。另外，今年虎航新增花卷航點，前往日本東北旅遊賞楓的航點選擇增加，因而也影響到仙台票價的調降。如有計畫安排賞楓，除了以中位數票價作為合理票價的參考外，「99旅遊快閃日」各大航司將祭出促銷快閃優惠，敬請民眾把握機會搶便宜！

若是偏好跟團的旅客，「99旅遊快閃日」日韓賞楓團體旅遊也有超佛心價格，包含【北九州楓情5天】含稅27,800元起，搭乘最新日籍星悅航空，遊覽「堀庭園」、「長門峽」、「長府庭園」等經典賞楓名所，第2人再減5,999元；【楓北陸4天】含稅19,900元起，造訪日本賞楓絕景「立山黑部」、日本3大鳥居「氣比神宮」、米其林三星景點「飛驒高山」、世界文化遺產「合掌村」等夯點；【韓國三大名山玩楓了5天】下殺至含稅13,501元起，一趟看盡賞楓名山「內藏山」、「大芚山」和「雞龍山」，並升等入住3晚特二級五花飯店，再加贈WIFI分享器。更多優惠訊息即將陸續公開，歡迎有興趣的民眾密切留意易遊網官網。

※ 註：中位數票價指，實際開票金額從小到大排序後，正中間金額即為中位數票價，可作為消費者心中合理票價之參考。

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