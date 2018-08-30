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災後開學日 教部：僅一附幼因消毒延後

中央社2018/08/30 12:26
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北30日電）日前南台灣受豪雨影響，許多學校受災慘重。今天中小學開學日，根據教育部統計，全國僅高雄市汕尾國小附設幼兒園因教室地板泡水需消毒，需延後到9月3日，其餘學校都趕上開學。

根據教育部校安中心「0823熱帶低壓水災工作會報」截至今天上午11時統計，全國共有613校受災，損失金額累積達新台幣3億3626萬元。

教育部長葉俊榮日前宣布提撥新台幣4878萬補助款，作為高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣等受災研究縣市學校的緊急搶修經費。要求盡可能如期開學，有些學校還擬定備案，如果搶修不及，將到鄰近國立高中職借教室上課，避免耽誤學生的學習進度。

今天中小學開學日，根據校安中心統計，僅有高雄市汕尾國小附幼因教室、寢室地板、教具櫃日前泡水，需辦理消毒作業，延後到9月3日開學，校方已一一聯繫28位幼童的家長。

其餘中小學都趕上開學日，大專部分則因開學較晚（大都是9月10日那週開學），有更多時間準備。受災嚴重的真理大學麻豆校區，目前已有22台大型抽水機、30台小型抽水機，以及國軍部隊兵力20人，全力投入復原作業。

校安中心指出，目前真理大學麻豆校區的積水，行政大樓約有60公分，游泳池約30公分，實習旅館地下室約100公分。該校9月10日開學，社區大學課程則已延後到9月3日開始上課。（編輯：黃于）1070830

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