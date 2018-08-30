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亞泥本業、業外皆美今年獲利戰新高 除息首日仍重挫

鉅亨網2018/08/30 12:33
鉅亨網 / NOWnews
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亞泥 (1102-TW) 上半年獲利亮眼，已超越去年全年，今年獲利可望寫下歷史新高，除息前股價一度攀高創 7 年新高，今 (30) 日除息，每股配發現金股利 1.2 元，開盤參考價 44.2 元，雖然本業及業外表現亮眼，不過除息首日市場追價意願不足，股價陷貼息窘境，盤中跌幅 5.42%。

亞泥第 2 季毛利率衝高到 26.74%，季增 8.07 個百分點，年增 11.13 個百分點，稅後純益 43.29 億元，季增 128.2%，年增 167.88%，每股純益 1.38 元；上半年稅後純益 62.26 億元，年增 236.17%，每股純益 1.98 元，上半年獲利已超過去年全年 1.74 元，寫同期歷史新高。

法人指出，由於中國大陸嚴格執行錯峰生產，在過剩產能陸續汰除下，亞泥中國水泥價格與毛利今年可望較去年明顯上升，預估今年水泥毛利上修到人民幣 110 元；業外部份，轉投資遠東新及裕民在產品供需轉佳，獲利大幅好轉下，可望挹注亞泥獲利。

法人預估，受惠中國水泥價格與毛利大幅成長，加上業外轉投資獲利成長貢獻，亞泥今年營收 823.5 億元，年增 26.9%，稅後純益 110.9 億元，年增 102.7%，EPS 3.3 元，獲利大幅成長且創歷史新高，維持亞泥逢低買進投資評等，6 個月目標價 49 元。

受到中美貿易戰影響，大陸積極加強基礎建設刺激內需，各大水泥廠錯峰生產降低水泥產能，往年的 6-8 月是傳統淡季，但今年價格不跌反漲，有助國內西進水泥廠今年的營運表現。

亞泥對第 3 季營運審慎樂觀，法人則是看好下半年的營運表現更旺，毛利率有機會挑戰 25% 以上

亞泥除息前外資及自營商買超，股價一度衝高至 7 年多的波段高點，今日除息以 44 元開低後在賣壓持續下走低，一度下探至 41.7 元，盤中呈現貼息。

 

 

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