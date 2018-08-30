期中選舉將至 川普連番警告共和黨輸將釀暴亂

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）川普據報曾警告福音派領袖，若共和黨失去國會控制權，民主黨將「以快速且暴力的方式」進行改革後，川普今天再度警告將出現暴力事件，並說他不願見到「不必要的」亂局。

當記者詢問為何於27日暗示11月期中選舉前後將發生暴力事件時，川普僅回答：「因為事情就是這樣。」

他說：「如果你關注現勢…世界各地出現許多不必要的暴力事件，這個國家也一樣，我不願見到這種狀況。」

根據「紐約時報」（The New York Times）取得的會談錄音內容，川普在白宮接見福音派領袖時表示，共和黨若輸掉期中選舉，他所提出的各種保守政策全將受到波及。