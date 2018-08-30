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中央社

期中選舉將至 川普連番警告共和黨輸將釀暴亂

中央社2018/08/30 12:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）川普據報曾警告福音派領袖，若共和黨失去國會控制權，民主黨將「以快速且暴力的方式」進行改革後，川普今天再度警告將出現暴力事件，並說他不願見到「不必要的」亂局。

當記者詢問為何於27日暗示11月期中選舉前後將發生暴力事件時，川普僅回答：「因為事情就是這樣。」

他說：「如果你關注現勢…世界各地出現許多不必要的暴力事件，這個國家也一樣，我不願見到這種狀況。」

根據「紐約時報」（The New York Times）取得的會談錄音內容，川普在白宮接見福音派領袖時表示，共和黨若輸掉期中選舉，他所提出的各種保守政策全將受到波及。

報導指出，川普說民主黨人「會推翻我們的一切成果，而且會以快速且暴力的方式這麼做」。

「他們會立即終結一切。」

他說：「仔細看看反法西斯主義運動（Antifa），看看其中的一些團體，都是暴力分子。」

這並非川普首次警告局勢若不如他意，將出現暴力事件。

川普2016年總統大選期間曾說，如果他沒有贏得共和黨提名，支持者可能會做出暴力反應。

當時川普警告：「我想會有暴動。」

紐約時報指出，川普27日接見福音派神職人員時，媒體獲准旁聽川普發表簡短評論，聽他談論墮胎、宗教自由和青年失業問題。

不過報導指出，當記者被請出場後，川普話鋒一轉，改建議福音派領袖如何幫助共和黨贏得11月期中選舉。

川普說：「我只是請大家出面，確保你們的人都會投票。」

「因為如果他們不（投票），11月6日當天，如果他們不投票，我們接下來的兩年會苦不堪言，坦白說，就是會進入一段相當難熬的時期，因為只有這場選舉…一場選舉可能會讓你失去所有。」（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070830

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