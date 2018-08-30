南部學校開學　國軍抽水協助恢復正常上課

823連日豪雨造成南部多個縣市泡在水中，由於學校今(30)日開學，國防部持續派遣兵力不間斷協助抽水，期盡快讓淹水區域恢復正常。

在救災官兵慰勞方面，截至今日0800時，福利事業管理處累計整備飲用水300箱、能量餅乾100箱，分送至各救災部隊。在心輔工作方面，截至今日0800時，國軍計派遣心輔人力57人次，針對救災官兵實施心輔工作計207場次、1萬1千065人次；另針對鄉民實施訪視關懷計16場次、55人次。

因應低壓帶暨西南氣流影響，今日北部、東北部及各地山區，仍有局部較大雨勢，目前國防部、各軍司令部及第四作戰區(南部地區)災害應變中心仍為一級開設，第五作戰區(中部地區)則維持二級開設。

國防部進一步指出，今日規劃派遣兵力3千070人次、輪車170輛、甲車14輛、膠舟10艘、抽水機61部、消毒器219部。第四作戰區預劃針對臺南北門等11區、高雄茄萣等16區；第五作戰區預劃針對雲嘉地區東石等6個鄉鎮市，執行抽水、消毒、校園整理等環境復原工作。

針對臺南真理大學、高雄瑞豐國小、立德國中、嘉義考試里等處積水，國軍持續不間斷協助抽水，期盡快讓淹水區域恢復正常。國防部強調，國軍部隊將盡力協助地方政府適時提供援助，有效應處災情與災後復原工作，以圓滿達成各項救災任務。