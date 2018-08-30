NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈圖／金鐘女配「三點全露」大玩SM雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

南部學校開學　國軍抽水協助恢復正常上課

記者呂炯昌／台北報導2018/08/30 13:13
▲海軍官兵持續於臺南麻豆地區救災，27日前往真理大學校區協助抽取學校圖書館及校園積水。（圖／海軍司令部提供 )
▲海軍官兵持續於臺南麻豆地區救災，27日前往真理大學校區協助抽取學校圖書館及校園積水。（圖／海軍司令部提供 )

823連日豪雨造成南部多個縣市泡在水中，由於學校今(30)日開學，國防部持續派遣兵力不間斷協助抽水，期盡快讓淹水區域恢復正常。

國防部指出，迄30日0600時，國軍累計派遣兵力1萬3千649人次，輪車620輛次、甲車101輛次、膠舟90艘次、抽水機260部、消毒器734部、執行民眾撤離820人、沙包堆置9千430包、土石清運160.91噸、物資搬運6.9噸、市容整理3千216.99噸、道路清理152.97公里、機關學校廢棄物整理43處、禽畜清理81萬2千218隻、環境消毒129萬8千785平方公尺、抽水1億9千764萬加侖。

在救災官兵慰勞方面，截至今日0800時，福利事業管理處累計整備飲用水300箱、能量餅乾100箱，分送至各救災部隊。在心輔工作方面，截至今日0800時，國軍計派遣心輔人力57人次，針對救災官兵實施心輔工作計207場次、1萬1千065人次；另針對鄉民實施訪視關懷計16場次、55人次。

因應低壓帶暨西南氣流影響，今日北部、東北部及各地山區，仍有局部較大雨勢，目前國防部、各軍司令部及第四作戰區(南部地區)災害應變中心仍為一級開設，第五作戰區(中部地區)則維持二級開設。

國防部進一步指出，今日規劃派遣兵力3千070人次、輪車170輛、甲車14輛、膠舟10艘、抽水機61部、消毒器219部。第四作戰區預劃針對臺南北門等11區、高雄茄萣等16區；第五作戰區預劃針對雲嘉地區東石等6個鄉鎮市，執行抽水、消毒、校園整理等環境復原工作。

針對臺南真理大學、高雄瑞豐國小、立德國中、嘉義考試里等處積水，國軍持續不間斷協助抽水，期盡快讓淹水區域恢復正常。國防部強調，國軍部隊將盡力協助地方政府適時提供援助，有效應處災情與災後復原工作，以圓滿達成各項救災任務。

關鍵字真理大學國防部開學淹水
控林佳龍賄選　盧秀燕：因選情危急南部水患救災　蔡英文：以國軍為榮

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan