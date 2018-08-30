網傳登革熱死亡率高 台中市府：不實資訊

（中央社記者蘇木春台中30日電）近期網路謠傳台中市確診本土型登革熱病例，死亡率達50%到95%，台中市衛生局今天澄清這是不實資訊，典型登革熱致死率低於1%，提醒民眾勿散布傳染病疫情謠言，以免觸法。
最近網路出現一則謠言，指出「台中市目前確診20例本土型登革熱病例，只要是病毒造成全身出血，死亡率達50%到95%，是研究病毒30年的專家最怕的一種。」
台中市衛生局今天發布新聞稿闢謠，依衛生福利部疾病管制署流行病學統計資料顯示，典型登革熱致死率低於1%，登革出血熱只要早期診斷並加以適當治療，死亡率也低於1%，若未及時就醫或治療的死亡率才達20%以上，民國104年台南、高雄市大規模登革熱流行致死率也為0.47%。
衛生局指出，依傳染病防治法第63條規定，散布有關傳染病疫情的謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以損害於公眾或他人者，最高可處新台幣50萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散布謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
衛生局提醒，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，或主動與衛生局或當地衛生所聯絡。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830