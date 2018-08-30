港股通8月大幅淨流出 但這些A+H股仍獲陸資加碼

事實上，港股通今年在 1 月份達到港幣 765 億元的淨流入高峰，隨後淨流入額逐月減少，至 4 月份，南下資金買股熱度持續削減，7 月港股通多空雙方爭奪激烈，月終港股通實現小幅淨流入港幣 19 億元。

8 月以來，借道港股通配置港股的大陸資金 (南下資金) 淨流出港幣 269 億元，較 7 月的淨流入出現明顯逆轉，不過部分低估值 A+H 股仍獲南下資金明顯加碼。

儘管 8 月南下資金呈現淨流出，但仍有不少優質個股受到陸資的青睞。據《上海證券報》整理，其中，低估值藍籌股是南下資金首選。在陸資持股比例顯著增加的前 20 隻港股通標的中，有 14 隻港股通標的的動態本益比僅為個位數，其中本益比在 5.9 倍左右的工行 H 股 (1398-HK)8 月獲陸資加碼超過 11 億股，持股比例進一步增至 14.57%。

金融板塊的港股通標的最受寵，4 大行除了中行 H 股 (3988-HK) 之外均獲較大幅度加碼，陸資對海通證券 H 股 (6837-HK)、華泰證券 H 股 (6886-HK)、中國銀河 (6881-HK) 等券商股的持股比例也明顯增加。

同時，亦有南下資金抄底部分前期大幅調整的教育股，例如宇華教育 (6169-HK) 股價在 8 月一度接近腰斬，但 8 月陸資加碼 1650 萬股，持股比例從 10.73% 上升至 11.24%。

陸資減碼部份，曾是「吸金王」的騰訊 (0700-HK) 風光不再，淪為 8 月被賣出最多的個股，但它依然是成交最活躍的港股通標的之一。

其實陸資早在騰訊公佈半年報之前就開始避險，資料顯示，陸資借道港股通持有騰訊的股數曾在今年 5 月份達到頂峰，一度接近 2.1 億股，但隨後便一直遞減，截至 8 月 28 日，減至接近 1.2 億股，持股比例從巔峰時期的 2.2% 下降到 1.24%。

陸資一路減持，疊加騰訊股價的調整，南下資金對騰訊的持股市值幾近腰斬，從 5 月的港幣 860 億元左右回落至目前的港幣 430 億元左右。

同期，碧桂園 (2007-HK)、金隅集團 (2009-HK)、華潤置地 (1109-HK) 等中資地產股均遭陸資不同程度減碼。同樣情況也出現在蒙牛乳業 (2319-HK)、上海醫藥 (2607-HK) 等消費品製造業股票和舜宇光學 (2382-HK)、瑞聲科技 (2018-HK) 等蘋果概念股上。