連續32根跌停突漲停 長生生物股票引議論

（中央社台北30日電）中國大陸股市今天上演「地天板」戲碼，主角是爆出假疫苗案面臨下市危機的ST長生（長生生物）。在連續32根跌停創下A股市場最長跌停紀錄後，ST長生今早開盤後突然爆量由跌停直衝漲停。

大陸形容從跌停拉到漲停的股票為「地天板」，意即從地獄升到天堂。但今天演出逆襲戲碼的竟然是遭輿論撻伐的ST長生，引發市場議論。

根據深交所官網，今早開盤，ST長生仍以跌停的3.11元開出。9時55分，突然有巨量買單敲入，不到3分鐘就從跌停急拉到漲停，報3.43元，較上一交易日收盤價上漲4.89%，上下振幅達9.79%。公司總市值升為33.4億元。