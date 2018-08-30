連續32根跌停突漲停 長生生物股票引議論

（中央社台北30日電）中國大陸股市今天上演「地天板」戲碼，主角是爆出假疫苗案面臨下市危機的ST長生（長生生物）。在連續32根跌停創下A股市場最長跌停紀錄後，ST長生今早開盤後突然爆量由跌停直衝漲停。
大陸形容從跌停拉到漲停的股票為「地天板」，意即從地獄升到天堂。但今天演出逆襲戲碼的竟然是遭輿論撻伐的ST長生，引發市場議論。
根據深交所官網，今早開盤，ST長生仍以跌停的3.11元開出。9時55分，突然有巨量買單敲入，不到3分鐘就從跌停急拉到漲停，報3.43元，較上一交易日收盤價上漲4.89%，上下振幅達9.79%。公司總市值升為33.4億元。
截至中午12時，ST長生仍漲停鎖死，成交量142.85萬手，成交額4.64億元，換手率達32.31%。
新京報報導，7月15日長生疫苗案爆發以來，股價連續32根跌停，創下A股市場跌停紀錄。而事發前，截止到7月13日收盤，ST長生股價報人民幣24.55元，對應總市值為239.04億元。
報導指出，以今天漲停的33.4億元相比，ST長生總市值已經縮水超過人民幣200億元（約新台幣900億元）。
第一財經新聞報導，根據2018年8月16日國務院常務會議精神，依據「藥品管理法」，由相關方面依職權沒收長春長生公司所有違法所得並處最高罰款。ST長生公告也對此予以確認，並表示巨額罰款可能會導致公司存在暫停上市或退市風險。
ST長生8月21日晚間發布公告稱，公司原定於8月31日披露公司2018半年報，全資子公司長春長生由於狂犬疫苗事件被調查，導致公司半年報編制工作陷入停頓，公司預計無法按照預定時間披露。這也代表ST長生面臨下市危機。
儘管大陸基金投顧多把ST長生的股票估值為0，建議不要介入，但ST長生今天上演地天板，股民齊罵竟然還有人為了賺錢去買「謀財害命」的股票，簡直良心泯滅，並呼籲証監會應介入調查有無不當炒作。
騰訊證券報導，綜合各方面的情況來看，ST長生退市（下市）風險仍然非常大，參與ST長生的交投目前看來仍然是一場「火中取栗」的「博傻」（相信會有更傻的人以更高價格接過手中燙手山芋）遊戲。
上午許多盤中分析也質疑今天漲停是投機性買盤，但也有不少人推測，不排除當局介入要把長生生物收歸國有監管。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070830