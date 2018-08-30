港股午盤跌0.61% 蒙牛領跌 生科、蘋概等類股齊

生物科技板塊下跌。復星醫藥 (2196-HK) 跌 2.58%；三生製藥 (1530-HK) 跌 2.34%；中國生物製藥 (1177-HK) 跌 2.13%。

蘋果概念股下跌。比亞迪電子 (0285-HK) 跌 4.1%；丘鈦科技 (1478-HK) 跌 3.37%；高偉電子 (1415-HK) 跌 2.27%。

內銀股下跌。民生銀行 (1988-HK) 跌 1.39%；農業銀行 (1288-HK) 跌 1.3%；中信銀行 (0998-HK) 跌 1.01%。

內險股下跌。中國太保 (2601-HK) 跌 1.81%；中國人壽 (2628-HK) 跌 1.29%；中國太平 (0966-HK) 跌 1.12%。

桐成控股 (1611-HK) 獲火幣集團李林折價 11.7% 提全購，今復牌爆漲 94.81%，現漲 69.81%，報港幣 5.23 元。

分析指出，近日市況非常淡靜，繼續留意美國最快 9 月初向中國實施最新一輪加徵關稅、人民幣弱勢會否真見到 7 元，以及港幣撒資等問題。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 0.77 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 1.67 億元；深股通淨流出人民幣 1.96 億元，港股通 (深) 淨流入港幣 1.88 億元。

滬股通中資金流入最多的是綠色動力，淨流入人民幣 1.51 億元，其次為萬華化學、中國平安、恒力股份、中國國旅。資金流出最多的是亨通光電，淨流出人民幣 2.39 億元。

深股通中資金流入最多的是木林森，淨流入人民幣 9312 萬元，其次為分眾傳媒、洋河股份、萬達資訊、海信科龍。資金流出最多的是京東方 A，淨流出人民幣 7.46 億元。