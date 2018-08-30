衛福部：未核准醫材用於陰道回春 違者罰鍰

她表示，美國食藥局（FDA）提出警訊，從未核准任何能量儀器（雷射及電波）用於「陰道回春」，卻缺乏臨床醫學證據的支持，可能對女性造成嚴重傷害。

民主進步黨立委林淑芬、前立委黃淑英上午召開「停止將女人的陰道當提款機！」記者會，黃淑英表示，近來醫美觸角擴及陰部，許多醫美診所打出「女人的放鬆是男人出軌的開始」、「親密不緊密，幸福拉『緊』報」，行銷「陰道回春」，這種療程的安全性與有效性備受爭議。

（中央社記者溫貴香台北30日電）衛福部食藥署簡任技正錢嘉宏今天表示，目前國內醫療器材相關設備，所核准的適應症，沒有「陰道回春」的效能。若藥商廣告超過核准的仿單內容，最重可罰新台幣500萬罰鍰。

錢嘉宏出席記者會表示，確實有醫療器材廠商申請在醫療器材仿單上增加「陰道鬆弛」的適應症，但因沒有相關事證，食藥署並沒有核准，因此目前國內相關這類設備，是沒有「陰道回春」的效能核准適應症。

他表示，藥商的器材廣告需事前申請，廣告內容都不能超出仿單內容，如果超過，將違反藥事法第92條，可處新台幣20萬到500萬元罰鍰。

衛福部醫事司科長呂念慈表示，將清查網路這類不實廣告，請各地衛生局加強管理，標榜生殖器、性功能這些宣傳，若內容有傷風化可處5萬到25萬罰鍰，內容若虛偽誇張不實且有傷風化，可處停業1個月以上、1年以下，最重可以廢止開業執照。

衛福部醫事司簡任技正黃純英說，衛福部在2016年已公告「不正當方式宣傳」的範圍，包括不能標榜生殖器官整形、不能進行誇大醫療效能或者類似聳動用語，包括「回春」等。對於醫療器材廠商的廣告、醫美業者的廣告，會再請衛生局去查處。

林淑芬表示，台灣目前沒有核准適應症外使用含陰道整形項目，只要使用這種醫材用在陰道整形，就是違法使用，請問醫師與診所要怎麼處分。

呂念慈對此表示，若是屬於食藥署已公告不得使用之適應症時，醫師使用當然違反禁止使用的規範，可適用醫師法第25條所規範的業務上不正當行為做處分，還可移付懲戒。（編輯：楊凱翔）1070830