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中央社

華映總座：手機品牌太集中 盼擴車載面板市占

中央社2018/08/30 13:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北30日電）中華映管總經理林盛昌今天在智慧顯示與觸控展表示，手機品牌過度集中，壓縮手機面板獲利空間，盼導入迷你發光二極體（MiniLED），提高車載面板市占率。

林盛昌認為，Mini LED適合做車載顯示面板的儀表板，華映自日本車載顯示面板開始，接著打入中國大陸車載面板市場，去年更打入歐洲市場，雙B車款都是客戶，提供10.25吋的中控板、12.3吋的儀表板顯示面板。

他說，車載顯示面板包括與汽車品牌合作的車前市場，以及汽車售出後車主換購顯示器的車後市場，去年車載面板出貨1400萬片，今年可望達1500萬片，其中車前市場部分比重可望超過50%。

他解釋，汽車內部使用顯示器至少包括中控、儀表板、後座落枕頭上的顯示器，外加抬頭顯示器，所以看好車載顯示面板的商機；若再生產電動車顯示面板，商機更大。

他指出，華映現階段生產電動車用顯示面板為15.6吋，雖比特斯拉用的17吋小，但對業績的貢獻可期。

他直言，講到全球智慧手機品牌，蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo幾乎就囊括所有市場，面板廠必須配合手機品牌，現階段產品往全螢幕發展，無邊框設計成主流。

他說，華映今年智慧手機面板出貨1.4億至1.5億片，出貨量較去年減少，但整體出貨面板數量卻成長，全球市占率約10%。

他分析，第3季智慧手機客戶推新機，做商品切換，去年螢幕從16:9跨入18:9，今年從18:9再強化無邊框設計，雖然第3季進行庫存調整，但9月異形切割技術投入產品，第4季業績可望明顯好轉。（編輯：李信寬）1070830

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