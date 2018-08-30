華映總座：手機品牌太集中 盼擴車載面板市占

他說，車載顯示面板包括與汽車品牌合作的車前市場，以及汽車售出後車主換購顯示器的車後市場，去年車載面板出貨1400萬片，今年可望達1500萬片，其中車前市場部分比重可望超過50%。

林盛昌認為，Mini LED適合做車載顯示面板的儀表板，華映自日本車載顯示面板開始，接著打入中國大陸車載面板市場，去年更打入歐洲市場，雙B車款都是客戶，提供10.25吋的中控板、12.3吋的儀表板顯示面板。

他解釋，汽車內部使用顯示器至少包括中控、儀表板、後座落枕頭上的顯示器，外加抬頭顯示器，所以看好車載顯示面板的商機；若再生產電動車顯示面板，商機更大。

他指出，華映現階段生產電動車用顯示面板為15.6吋，雖比特斯拉用的17吋小，但對業績的貢獻可期。

他直言，講到全球智慧手機品牌，蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo幾乎就囊括所有市場，面板廠必須配合手機品牌，現階段產品往全螢幕發展，無邊框設計成主流。

他說，華映今年智慧手機面板出貨1.4億至1.5億片，出貨量較去年減少，但整體出貨面板數量卻成長，全球市占率約10%。

他分析，第3季智慧手機客戶推新機，做商品切換，去年螢幕從16:9跨入18:9，今年從18:9再強化無邊框設計，雖然第3季進行庫存調整，但9月異形切割技術投入產品，第4季業績可望明顯好轉。（編輯：李信寬）1070830