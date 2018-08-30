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中央社

日本文殊反應爐廢爐 開始取出核燃料

中央社2018/08/30 13:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府2016年決定將快中子增殖反應爐原型爐「文殊」廢爐，日本原子能研究開發機構今天開始第一項重要工程：取出核燃料。整個廢爐作業預計耗時30年才能完成。

日媒過去報導，缺乏資源的日本曾將「文殊」視為「夢想中的反應爐」，因為所產生的鈽超過消耗量，能使核燃料實現基本國產化。

不過，「文殊」事故與故障頻傳，曾在1995年發生冷卻鈉外漏事故，被長期停機；2010年重啟運轉後，又因為接連發生更換核燃料的裝置掉落等意外。「文殊」從1994年到2016年的22年間，僅營運短短250天，讓日本政府在2016年決定廢爐。

日本放送協會（NHK）報導，相關人員在日本時間今天上午9時30分，開始對位於福井縣的「文殊」廢爐作業進行取出核燃料工作，而如何確保安全順利取出所有核燃料，將是一大課題。

日本經濟新聞報導，日本原子能研究開發機構預計分4階段、共30年完成廢爐作業；其中，首道關卡就是取出使用完的核燃料。這項作業將從充滿液態納的貯存槽中取出核燃料，經過洗淨再放入水池中存放。

原本預定7月要開始作業，但因機器檢查相繼出現問題，延到今天進行。

根據廢爐計畫，貯存槽中的核燃料將以一天一支的速度取出；2019年度開始取出反應爐中的核燃料，2022年度前把所有核燃料都移入水池中。

由於液態鈉只要接觸空氣和水就會激烈燃燒，整個過程必須在密閉空間中使用機器進行。

共同社報導，日本原子能研究開發機構表示，2022年度前將取出總計530支核燃料；不過，過去只有從反應爐中取出2支核燃料的經驗，要處理易燃的液態納有其難度，取出作業恐怕不會太過順利。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1070830

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