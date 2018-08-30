日本文殊反應爐廢爐 開始取出核燃料

（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府2016年決定將快中子增殖反應爐原型爐「文殊」廢爐，日本原子能研究開發機構今天開始第一項重要工程：取出核燃料。整個廢爐作業預計耗時30年才能完成。

日媒過去報導，缺乏資源的日本曾將「文殊」視為「夢想中的反應爐」，因為所產生的鈽超過消耗量，能使核燃料實現基本國產化。

不過，「文殊」事故與故障頻傳，曾在1995年發生冷卻鈉外漏事故，被長期停機；2010年重啟運轉後，又因為接連發生更換核燃料的裝置掉落等意外。「文殊」從1994年到2016年的22年間，僅營運短短250天，讓日本政府在2016年決定廢爐。