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防垃圾車氣爆意外重演　宜蘭透明垃圾袋政策9月1日上路

記者李清貴／宜蘭報導2018/08/30 13:54
▲宜蘭縣推動透明垃圾袋政策將於9月1日上路。（圖／記者李清貴攝 , 2018.08.30)
▲宜蘭縣推動透明垃圾袋政策將於9月1日上路。（圖／記者李清貴攝 , 2018.08.30)

今（107）年6月29日，蘇澳地區發生一起垃圾車氣爆事件，造成3位民眾受傷，為防止類似事件再度發生，宜蘭縣環保局研議禁用不透明垃圾袋，這項政策將於9月1日正式上路，各鄉鎮市公所最近紛紛透過收垃圾的時間發宣導單給民眾，提醒9月1日起不得再用看不到內容物的「非透明」垃圾袋裝一般垃圾，否則從9月1日起至12月31日遭破袋稽查，不配合者將開立「勸導單」，明年1月1日起，除拒收以「非透明」垃圾袋裝的垃圾外，還將依《廢棄物清理法》處以1200元至6000元罰緩。

今年6月29日，蘇澳地區發生垃圾車氣爆事件後，宜蘭縣環保局即釋出基於維護清潔隊員執勤安全，研議實施禁用看不到垃圾袋內容物的「非透明」垃圾袋的訊息，新聞發布後，在網路上引起兩極反應，有人認為，透明垃圾袋不容易買得到，這根本是擾民，本末倒置。也有民眾認為「非透明」定義不明確，屆時必然引起民眾與清潔隊員間的爭執。

雖然民眾對於禁用「非透明」垃圾袋裝一般垃圾有不同看法，但環保局的「推動使用透明垃圾袋」政策，仍然如期於9月1日實施。目前各鄉鎮市公所紛紛利用收垃圾的時間，向民眾發宣導單，提醒配合這項新政策。

推動使用透明垃圾袋政策宣導單上載明：能清楚目測內容物的半透明及紅白塑膠袋仍可使用，無法看到內容物的「非透明」塑膠袋不可用於裝一般垃圾，但可用於裝資源回收物。除此之外，也提到今年9月1日至12月31日不配合者將開立「勸導單」，明年1月1日起，未依照規定者，除拒絕收運垃圾外，將被依《廢棄物清理法》處以1200元至6000元的罰緩。


▲宜蘭縣推動使用透明垃圾袋政策宣導單。（圖／記者李清貴攝 , 2018.08.30)

關鍵字透明垃圾袋垃圾車氣爆宜蘭縣環保局
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