防垃圾車氣爆意外重演　宜蘭透明垃圾袋政策9月1日上路

今（107）年6月29日，蘇澳地區發生一起垃圾車氣爆事件，造成3位民眾受傷，為防止類似事件再度發生，宜蘭縣環保局研議禁用不透明垃圾袋，這項政策將於9月1日正式上路，各鄉鎮市公所最近紛紛透過收垃圾的時間發宣導單給民眾，提醒9月1日起不得再用看不到內容物的「非透明」垃圾袋裝一般垃圾，否則從9月1日起至12月31日遭破袋稽查，不配合者將開立「勸導單」，明年1月1日起，除拒收以「非透明」垃圾袋裝的垃圾外，還將依《廢棄物清理法》處以1200元至6000元罰緩。

今年6月29日，蘇澳地區發生垃圾車氣爆事件後，宜蘭縣環保局即釋出基於維護清潔隊員執勤安全，研議實施禁用看不到垃圾袋內容物的「非透明」垃圾袋的訊息，新聞發布後，在網路上引起兩極反應，有人認為，透明垃圾袋不容易買得到，這根本是擾民，本末倒置。也有民眾認為「非透明」定義不明確，屆時必然引起民眾與清潔隊員間的爭執。