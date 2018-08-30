環署：廢紙廢塑膠屬產業用料 加強查驗

對此，行政院環境保護署今天特別召開記者會，環保署廢棄物管理處副處長蘇國澤拿出廢棄物清理法條文指出，廢清法明定，有害事業廢棄物輸入、輸出都必須經環保署同意，但因台灣資源匱乏、需要進口產業用料，所以經相關機關研商，對於環境衝擊小、產業界有需要的廢棄物，可以公告為產業用料，輸入、輸出不需環保署同意。

蘋果日報昨天跟今天連2日報導，中國去年預告禁廢令，但台灣廢紙、廢塑膠最快要到今年10月才加嚴管制，質疑環保署反應太慢，且中國禁廢令正式實施後，今年短短7個月，就有逾100萬噸、約4萬個貨櫃的廢紙與廢塑湧入台灣，台灣已淪為世界垃圾場。

（中央社記者吳欣紜台北30日電）媒體報導，中國實施禁廢令，逾百萬噸廢紙與廢塑膠流入台灣，台灣淪為世界垃圾場。環署今天指出，廢紙跟廢塑料都是產業界有需求的產業用料，未來會針對流向加強查驗。

蘇國澤指出，環保署一直都在關注廢紙、廢塑料進口量跟國內回收狀況，環保署在106年底也有對產業用料各項材質進行通盤分析，107年6月下旬發現異常時就啟動查訪，也在7月函請財政部關務署，建議提高進口關稅及加強邊境查驗、8月召開記者會預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」。

蘇國澤表示，預告修正的「屬產業用料需求之事業廢棄物」限制進口廢紙種類為瓦愣紙及牛皮紙，廢塑料則限制單一型態、單一材質，且進口者只限合法工廠，未來會要求工廠在廢棄物清理計畫書載明用料種類、產生多少廢棄物，從申報掌握流向。

對於可能有不肖業者假藉產業用料名義，輸入不得進口的事業廢棄物，蘇國澤也指出，未來會提高邊境查驗比例，若人力物力不足，環保署會派員配合查驗，若有不符規定者，除了退運也會開罰，若真的不幸已偷渡入台，環保署也可依據廢清書申報來查核。

環保署副署長張子敬表示，廢清法原則上是不准進口廢棄物，但國內產生的廢紙、廢塑膠量不夠支撐回收產業使用，像是國內有紙漿需求，但又禁止砍樹，因此只能仰賴進口，所以才允許業者用產業用料名義進口，以因應國內資源不足。

張子敬也強調，外界認為這些廢料進口台灣之後都變成垃圾、增加了台灣垃圾處理量，但根據統計，焚化廠這幾年來垃圾量並無明顯增加。（編輯：黃于）1070830