分析師：9月市場變數多 現在絕不是追高進場美股的時

CrackedMarket 分析師 Jani Ziedins 指出，如果最好的交易模式是低買高賣，那麼無論 2900 點看起來有多安全，現在都不是買入的時機。

關鍵的因素在於，長週末即將到來，而後迎接美股的，是史上平均表現最差的月份 9 月。今年 9 月有著眾多的變數，可能造成投資人不安—包括貿易戰可能升級、美國聯準會升息、美國政府可能關門等眾多議題。

美股 9 月表現不佳 (圖表取自 Market Watch)

Ziedins 表示，「追高」絕對不會是個好策略，基於股市漲幅大部分已經實現，未來再上漲的空間有限，反倒是更容易見到「正常而健康」的下跌修正。如果真的想要低買高賣，現在是獲利了結的時候，只有先確保獲利入袋，才有足夠的現金在下次下跌時買入。

如果以估值為買賣的判斷標準，Pacific Park Financial 分析師 Gary Gordon 認為，幾乎以所有的方式評估，美國股票市場都被高估了。除了 2000 年短暫瘋狂期間的科技泡沫外，人們很難到比 2018 年美股估值更高的情況。他建議轉向更為防禦性的股票，如公用事業及消費必需品，退休人員應抱更多的現金。

Morningstar 資深主管 Jeremy Glaser 的說法更為謹慎，他認為投資人不需因為創紀錄的股價而恐慌，不過這也是很好的時機，讓人們重新檢視投資組合是否狀況良好，以防範可能出現的市場下跌。