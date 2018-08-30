NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈圖／金鐘女配「三點全露」大玩SM雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

分析師：9月市場變數多 現在絕不是追高進場美股的時

鉅亨網2018/08/30 13:29
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美股週三 (29 日) 持續緩步走高，標普 500 指數順利突破 2900 點，寫下歷史新高。分析師認為，無論 2900 點看起來有多安全，現在絕對不是空手投資人進場美股的時機。

關鍵的因素在於，長週末即將到來，而後迎接美股的，是史上平均表現最差的月份 9 月。今年 9 月有著眾多的變數，可能造成投資人不安—包括貿易戰可能升級、美國聯準會升息、美國政府可能關門等眾多議題。

CrackedMarket 分析師 Jani Ziedins 指出，如果最好的交易模式是低買高賣，那麼無論 2900 點看起來有多安全，現在都不是買入的時機。

美股9月表現不佳(圖表取自Market Watch)
美股 9 月表現不佳 (圖表取自 Market Watch)

Ziedins 表示，「追高」絕對不會是個好策略，基於股市漲幅大部分已經實現，未來再上漲的空間有限，反倒是更容易見到「正常而健康」的下跌修正。如果真的想要低買高賣，現在是獲利了結的時候，只有先確保獲利入袋，才有足夠的現金在下次下跌時買入。

如果以估值為買賣的判斷標準，Pacific Park Financial 分析師 Gary Gordon 認為，幾乎以所有的方式評估，美國股票市場都被高估了。除了 2000 年短暫瘋狂期間的科技泡沫外，人們很難到比 2018 年美股估值更高的情況。他建議轉向更為防禦性的股票，如公用事業及消費必需品，退休人員應抱更多的現金。

Morningstar 資深主管 Jeremy Glaser 的說法更為謹慎，他認為投資人不需因為創紀錄的股價而恐慌，不過這也是很好的時機，讓人們重新檢視投資組合是否狀況良好，以防範可能出現的市場下跌。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp美股低買高賣headline
穆迪調降福特汽車信用評等一...輝達新品上市利多發威 承啟...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan