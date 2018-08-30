推動社會住宅、改革租金補貼　蘇貞昌座談提四大住宅政策

這些長期關切住宅政策的公民團體，昨（29）日展開六都市長候選人的拜會，首波拜訪對象，鎖定人口最多的新北市，住宅需求也最大的新北市。而蘇貞昌成為團體第一位拜會的市長候選人，蘇貞昌陣營也展現誠意，積極回應雙方會面事宜，凸顯蘇貞昌原本就有進步觀念的住宅政策。

「高房價」、「居住正義」是近年來社會大眾關切的議題，特別是人口集中的六都，「住宅政策」更是選民投票時的指標，而長期關切住宅政策的民間團體，包含「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」日前就公布他們「六都大選民間版住宅政策白皮書」，也希望六都市長候選人能夠對他們提出的居住政策訴求表態。



▲公民團體對於住宅政策的四大建議，包含「引導市場空屋釋出」、「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」、「學生居住問題納入住宅政策」等。（圖/翻攝自蘇貞昌臉書）

昨（29）日的會談有都市改革組織秘書長彭揚凱，勞工陣線主任洪敬舒，崔媽媽基金會執行長呂秉怡，社會福利總盟秘書長孫一信，台少盟秘書長葉大華等，都是長期關注住宅、居住議題的團體代表，他們提出住宅政策的四大建議，包含「引導市場空屋釋出」、「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」、「學生居住問題納入住宅政策」等，確實屬於進步觀念。

而會談上，蘇貞昌也提出他的四大住宅政策，正面回應公民團體的建議。首先，他承諾會積極、持續推動社會住宅，並且提出2024年5萬2千戶的具體目標來努力。同時，他的社會住宅政策也具靈活創意，包含在工業區附近興建給勞工的社宅，在大學附近有提供大學生的社宅等，還會在社宅社區中引入完善長照、托育設備等社福資源。

此外，蘇貞昌也提到，新北市目前租金補貼作法的確太過粗糙，也不符合住宅法中可負擔租金的精神。他當選後一定檢討改革，用可負擔租金的理念改革租金補貼，可以更公平、更有效益。

第三點則是呼應公民團體的主張，將大學生居住問題納入住宅政策的部分。蘇貞昌說他之前已公布包含「在大學密集區域興建大學聯合宿舍、非密集區域的社會住宅提供大學生申請、推動租金補貼與包租代管的大學生租屋專案」等措施相同，未來如果擔任市長，會積極推動。



▲參與會談的有都市改革組織秘書長彭揚凱，勞工陣線主任洪敬舒，崔媽媽基金會執行長呂秉怡，社會福利總盟秘書長孫一信，台少盟秘書長葉大華等，都是長期關注住宅、居住議題的團體代表。（圖/翻攝自蘇貞昌臉書）

另外，蘇貞昌也說新北市最需要社會住宅，中央政府都願意幫忙，但新北市政府卻還要對中央政府蓋社會住宅課房屋稅、地價稅。其他五都不向中央課稅，只有新北市政府不願意把政府興建的社會住宅，房屋稅、地價稅稅率降為0％，「左手收右手的稅，一點意義都沒有」，如果他當選市長，他會說服議會比照其他五都稅率降為0％，讓中央政府協助更有效率，社宅租金也能降低。

蘇貞昌昨（29）日跟這些公民團體互動熱絡，談論住宅政策時也能切中要害，不迴避問題，同時，展現對市政的熟悉與掌握，以及過去曾經擔任中央行政首長的政治歷練。