台積電盤中股價創268元新高　大盤依舊紅翻黑

台股今（30）日跌5.82點，以11,093.75點作收，成交量1122.24億元。早盤受到台積電股價站上268元歷史新高影響，大盤一度上漲至11,186點，但10點半後開台震盪，11點後大盤由紅翻黑，結束連續3天的紅盤。

台積電股價自星期一起已連漲4天，今日盤中創下268元歷史新高，最後收在263.5元，上漲4.5元，漲幅1.74%。也帶動半導體類股上揚約1.23%。