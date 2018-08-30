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台積電盤中股價創268元新高　大盤依舊紅翻黑

記者吳嵩浩／台北報導2018/08/30 13:50
▲今天盤中台積電股價一度創歷史新高，衝上268元，最終收在263.5元。（圖／翻攝網路）
▲今天盤中台積電股價一度創歷史新高，衝上268元，最終收在263.5元。（圖／翻攝網路）

台股今（30）日跌5.82點，以11,093.75點作收，成交量1122.24億元。早盤受到台積電股價站上268元歷史新高影響，大盤一度上漲至11,186點，但10點半後開台震盪，11點後大盤由紅翻黑，結束連續3天的紅盤。

台積電股價自星期一起已連漲4天，今日盤中創下268元歷史新高，最後收在263.5元，上漲4.5元，漲幅1.74%。也帶動半導體類股上揚約1.23%。

不過，傳產股及其他權值股表現相對弱勢，影響大盤指數震盪走低。其中，亞泥今天除息，每股配發1.2元現金股息，但股價不理想，開低走低，盤中最低41.7元，收跌41.95元，跌幅達5.09%，連帶影響整體水泥類股指數也跌逾4.58%。

至於9月蘋果可能推出新機而受到關注的蘋果概念股，今天股價也沒有明顯表現，鴻海跌0.5元，以80.9元作收、大立光則跌15元，收在4745元。


▲蘋果新商品預計在9月推出，但蘋概股股價今日表現一般。（圖／翻攝蘋果）

觀光股王美食-KY受到營運及統獨議題亂流，不久前股價下探近2年半新低點，雖有回穩，但法人認為獲利成長動能趨緩，第四季獲利恐怕較同期衰退，將評等調降為中立。今日股價收在231.5元，跌11元，觀光股王寶座讓給瓦城的232.5元。

八大類股中，只有機電股漲0.47%、營建股漲0.06%，其它都呈現下跌，泥窯股跌4.03%、塑化股跌0.61%、食品股跌0.46%、紡織股跌0.16%、造紙股跌0.75%、金融股跌0.55%。且大盤成交量只有1122.24億元，量能明顯不足。

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股匯雙漲　台幣先貶後升破30.7

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