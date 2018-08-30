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除了真空吸塵器 Dyson還想做電動車 正著手興建

鉅亨網2018/08/30 13:56
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英國億萬富翁、無袋真空吸塵器發明者 James Dyson 週四  (30 日) 向大眾說明了建設新測試設施的計劃，並宣布將投資 1.16 億英鎊 (1.5 億美元) 開發一款將於 2020 年上市的電動車。

他表示，這個測試地點位在英格蘭西部 Wiltshire 的前二戰時期的 Hullavington 機場，並詳細說明了申請建立總長度超過 10 英里的試車道。

（圖：Dyson）
（圖：Dyson）

該公司已經修復了 2 個在 1938 年興建的機庫，現在有 400 名員工在工作。在 750 英畝土地的下一個開發階段，該公司正在申請打造車道，以供研發的電動車進行測試，包括操控性和穩定性、越野駕駛、轉向試驗場和一條可供超過每小時 100 英里 (161 公里) 速度的高速跑道。

它還計劃為 2000 多名員工設計新的辦公大樓，這些人將在此地工作。

Dyson 試圖利用其在生產創新型真空吸塵器和其他產品 (如無葉風扇和空氣清淨機) 方面的工程專業知識，藉此打入全球汽車產業。

他說，「我們現在專注於汽車計畫的下個階段，強化作為全球研發組織的實力。」

該公司表示將在其電動車計劃中投資 20 億英鎊 (26 億美元) 。

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