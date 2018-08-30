NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌臺中花博維安演練　特警、空勤出擊遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

驚呆！黨產會年薪「爽領122萬」　加碼46萬赴歐考察

編輯中心／綜合報導2018/08/30 14:45
▲黨產會發言人施錦芳（左）、主委林峯正（右）。（資料圖／記者戴祺修攝）
▲黨產會發言人施錦芳（左）、主委林峯正（右）。（資料圖／記者戴祺修攝）

行政院不當黨產處理委員會預算書今（ 30 ）日送至立法院，預定 9 月中開議後審查。根據預算書指出， 黨產會編列 108 年度的人事費用高達 3068 萬 9000 元。此外，還編列約 46 萬元，安排 3 人赴歐洲考察 7 天，優渥待遇曝光後羨煞眾人，卻有鄉民反問「黨產會要出國考察什麼？」

綜合媒體報導，黨產會 108 年度編列預算共 5290 萬元，人事部分共 25 人，包含編制政務官 1 人、副主任委員 1 人、專任委員 2 人和約聘人員 21 人的預算員額，光人事經費就高達 3068 萬 9000 元，包括年終獎金、加班費等項目，黨產會每人平均年薪多達 122 萬 7560 元。

此外，黨產會還編列 46 萬元，派遣 3 人赴東歐各國國會、德國聯邦議院和聯邦政府財政部考察 7 天，並指出東歐國家波蘭、捷克、斯洛伐克等國家的民主化過程與黨產處理模式皆與德國有所不同，其經驗值得借鏡，另外也將派員了解德國黨產信託、處理黨產的歷史脈絡、相關法制完備，以及實際執行成效等。

消息一出，網友隨即在 PTT 掀起熱烈討論，紛紛表示「好爽喔，台灣價值」、「要怎樣才可以去這麼爽的單位呢？」「我不信約聘也有這些薪水 XD 用平均不準」；也有網友認為「到底這種有什麼好出國考察的？」「均薪達到功德院長所述 4.8 萬」、「黨產會要出國考察什麼？」

關鍵字黨產會行政院歐洲人事年薪立法院預算書
823水災　賴揆成立復建專案小組挨罵「馬英九走狗」　名嘴無奈求解

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan