驚呆！黨產會年薪「爽領122萬」　加碼46萬赴歐考察

行政院不當黨產處理委員會預算書今（ 30 ）日送至立法院，預定 9 月中開議後審查。根據預算書指出， 黨產會編列 108 年度的人事費用高達 3068 萬 9000 元。此外，還編列約 46 萬元，安排 3 人赴歐洲考察 7 天，優渥待遇曝光後羨煞眾人，卻有鄉民反問「黨產會要出國考察什麼？」
綜合媒體報導，黨產會 108 年度編列預算共 5290 萬元，人事部分共 25 人，包含編制政務官 1 人、副主任委員 1 人、專任委員 2 人和約聘人員 21 人的預算員額，光人事經費就高達 3068 萬 9000 元，包括年終獎金、加班費等項目，黨產會每人平均年薪多達 122 萬 7560 元。
此外，黨產會還編列 46 萬元，派遣 3 人赴東歐各國國會、德國聯邦議院和聯邦政府財政部考察 7 天，並指出東歐國家波蘭、捷克、斯洛伐克等國家的民主化過程與黨產處理模式皆與德國有所不同，其經驗值得借鏡，另外也將派員了解德國黨產信託、處理黨產的歷史脈絡、相關法制完備，以及實際執行成效等。
消息一出，網友隨即在 PTT 掀起熱烈討論，紛紛表示「好爽喔，台灣價值」、「要怎樣才可以去這麼爽的單位呢？」「我不信約聘也有這些薪水 XD 用平均不準」；也有網友認為「到底這種有什麼好出國考察的？」「均薪達到功德院長所述 4.8 萬」、「黨產會要出國考察什麼？」