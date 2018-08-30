驚呆！黨產會年薪「爽領122萬」　加碼46萬赴歐考察

行政院不當黨產處理委員會預算書今（ 30 ）日送至立法院，預定 9 月中開議後審查。根據預算書指出， 黨產會編列 108 年度的人事費用高達 3068 萬 9000 元。此外，還編列約 46 萬元，安排 3 人赴歐洲考察 7 天，優渥待遇曝光後羨煞眾人，卻有鄉民反問「黨產會要出國考察什麼？」

綜合媒體報導，黨產會 108 年度編列預算共 5290 萬元，人事部分共 25 人，包含編制政務官 1 人、副主任委員 1 人、專任委員 2 人和約聘人員 21 人的預算員額，光人事經費就高達 3068 萬 9000 元，包括年終獎金、加班費等項目，黨產會每人平均年薪多達 122 萬 7560 元。