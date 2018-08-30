政治巷仔內／派系歸隊　藍綠兵馬齊備　展開台中攻防戰

國民黨與民進黨雙方在台中市選戰都有派系整合問題，國民黨是出身原台中市的盧秀燕，必須整合原台中縣紅派與黑派勢力，讓縣市戰力合併發揮效益；民進黨方面則有黨內新潮流與正國會兩大派系的恩怨糾葛，雙方整合程度決定正國會掌門人林佳龍最後是否能順利連任，因此藍綠雙方都紛紛在派系整合上揭對手的瘡疤，都想要營造自己順利整合，而對手還深陷派系恩怨的印象。

2018年九合一選戰除了雙北藍綠白三方選情激烈，成為媒體焦點之外，另一個選戰主軸就是決戰中台灣，特別是中部唯一的直轄市台中市，藍綠膠著的選戰讓人霧裡看花，決定選戰走向的關鍵因素，除了原台中縣市攻防戰之外，就是藍綠雙方派系能否順利整合。

在綠營部分，新潮流與蘇系向來在新北市黨團有合作的默契，但是本次新北市長選舉，蘇新聯盟共推老縣長蘇貞昌，而正國會力推前行政院長游錫堃出馬，這場提名大戲直到總統蔡英文、總統府祕書長陳菊出面協調後才塵埃落定。

但是據傳新系台中市民代認為，新系全力在台中要捍衛正國會掌門人林佳龍市長連任無虞，但是正國會卻在新北市搗蛋，推游錫堃阻擋蘇貞昌，讓新系台中市民代不滿，最後還是隸屬新系的立法院副院長蔡其昌居中協調，才讓一場可能的風暴消彌於無形。

▲台中市長林佳龍是否順利連任，影響立法院副院長蔡其昌未來問鼎市長寶座之路。（圖／NOWnews資料照)

一位藍軍地方人士表示，當時確實有這個消息出來，新系與正國會雙方是面和心不合，甚至傳出不讓林佳龍連任，有助於蔡其昌下一屆當選市長，他們指出，因為林佳龍身為政國會掌門人，未來一定要往中央發展，會需要台中市作為其根據地，未來是否會支持蔡其昌參選台中市長寶座，還是一大問號。

不過一位熟悉台中選情的綠營人士表示，他從未聽過這個訊息，研判是藍軍想要分裂新系與正國會在台中合作所做出來的傳言，台中市所有立委與市府每兩周都會固定開會一次，其中完全沒有這個訊息傳出，而議員層級更是只關心地方議題與自己的選情，無暇顧及新北市的狀況，黨內只有在新北推出最強人選的共識。

至於藍軍部分，盧秀燕接連請出前立法院長王金平、前主席連戰等人到台中溝通協調，而近期紅派與黑派大老廖了以、張清堂、顏清標等人全都浮出檯面，公開力挺盧秀燕；其中廖了以更傳出與台中市政府鬧翻，決定全面力挺盧秀燕。

據了解，2015年成立的「台中運動家成棒隊」是由廖了以擔任公司董事長與領隊職務，球隊成立大會選在台中市政府舉辦，市長林佳龍親自出面與廖了以，同台見證台中棒運的新里程碑。

不過，當時林佳龍與廖了以同台歡慶「台中運動家成棒隊」成立的場面，只經過不到兩年，就因為台中市政府政策轉彎，在2017年底結束與運動家隊的合約，改為力挺台灣人壽冠名贊助的新球隊「台中市台灣人壽成棒隊」，讓運動家隊在今年五月宣告斷炊解散，此事也讓身為董事長的廖了以對市府與林佳龍十分不滿，種下雙方決裂的種子。

熟悉台中選情的綠營人士則證實此事，並稱廖公當時確實是氣得牙癢癢，因為這是攸關面子的問題；不過該人士分析，廖了以身為國民黨台中縣紅派的精神領袖，從來就不可能力挺民進黨，而且現在紅派真正具有實力的人物是國民黨團總召江啟臣，廖了以唯一能做的就是盡量減低江啟臣與盧秀燕兩人在初選中所產生的嫌隙，如此而已。

▲台中縣紅派精神領袖廖了以。（圖／NOWnews資料照）

對此，盧秀燕陣營表示，這是民進黨刻意放出來的訊息，主要的目的有二，一是要營造國民黨派系整合問題，第二就是要解釋為何地方人士一個一個要遠離林佳龍；盧陣營說，廖了以是國民黨栽培出來的重量級政治人物，一定是從頭到尾就是支持國民黨的候選人，而且廖了以過去曾經經歷台中縣長、總統府祕書長等高位，怎麼會為了一支棒球隊就轉向挺龍或是挺燕，這也太小看廖的格局。

不論如何，藍綠雙方在台中派系各自歸隊，雙方兵馬到齊，未來選戰只剩80多天，民調走勢仍是互有勝負，決戰中台灣影響的不只是2018年台中市是否翻盤，更會影響藍綠兩大政黨在2020總統大選的勝負。