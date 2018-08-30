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影／大貨車煞車故障追撞　兩自小客遭包夾一女命危

記者李春台／桃園報導2018/08/30 14:08
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桃園市新屋區台66線8公里往觀音方向，今(30)日上午8時左右發生一起連環追撞車禍，兩輛自小客被前後兩輛大型車輛包夾追撞推擠，其中一輛自小客幾乎被擠進前方遊覽車底，車上一名女乘客一度失去生命跡象，另一名男性駕駛受到輕傷，已緊急送醫救治。

這起車禍疑似因為最後方的大貨車機械故障煞車失靈，導致追撞前方兩輛轎車，第一輛轎車被撞向最前方的遊覽車，轎車車體嚴重扭曲。車內有王姓駕駛以及坐在副駕駛座的楊姓女子，楊姓女子因為傷重休克，一度失去生命跡象；駕駛人王姓男子則只受到輕傷，意識清楚，兩人都由消防局第二大隊調派救護車送醫。


▲車禍現場最前方是一輛遊覽車，其後緊接著有兩台自小客，最後方則是煞車失控的大貨車。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.08.30）

車禍發生之後，新屋消防分隊到達現場時，第一輛自小客上的兩人都因為車輛變形受困車中，消防人員緊急以破壞器材撬開副駕駛座先救出楊女，隨即由救護人員接手，但楊女已無意識、無呼吸無脈搏，當場急救並將楊女送往衛福部桃園醫院新屋分院，另一輛轎車駕駛人輕傷自行就醫。

楊梅警分局新屋分駐所、新屋交通小隊初步調查，事故原因疑為大貨車陳姓駕駛人未注意前方路口號誌和停車，陳酒測值為零，他自稱煞車失靈才撞上前面的車輛，警方中午仍在調查事故原因。


▲自小客王姓駕駛雖然只受到輕傷，但因受困車內恐生危險，警消救出他之後也將他送醫救治。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.08.30）

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