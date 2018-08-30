印度將參加RCEP談判 料對關稅仍有堅持

印度先前一直拒絕在RCEP下的一些自由化要求，但要在2019年簽署RCEP的壓力下，印度勢必要對關稅等障礙做出決定。

綜合印度媒體報導，普拉布（Suresh Prabhu）30日率團前往新加坡參加東協暨東亞財經部長級會議，地主國新加坡已表示，無論如何，希望今年11月的東協暨東亞高峰會能宣布在關鍵點上達成協議，並在2019年簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

（中央社記者康世人新德里30日專電）印度財政部長普拉布今天前往新加坡出席東協暨東亞財經部長級會議，預料在區域全面經濟夥伴協定談判時，印度仍將拒絕給非自由貿易協定夥伴超過86%的商品關稅自由化。

預料，普拉布將再次表達印度的立場，拒絕給非自由貿易協定（FTA）夥伴超過86%的商品關稅自由化。但RCEP參與談判的國家則希望，印度能在92%的商品給予關稅減免和優惠。

「印度時報」（Times of India）報導，印度已從極端的商品貿易立場上軟化，但仍堅持在服務貿易上應整體削減關稅。

儘管印度將參加RCEP的談判，但仍有遊說團體試圖說服印度政府退出這項協定與談判，理由是印度已與東協、日本、南韓簽有自由貿易協定，也正與澳洲、紐西蘭洽談自貿協定。

不過，分析認為，中國因與美國進行貿易戰，正好藉主導RCEP宣示他們在區域的經濟主權，印度若現在退出RCEP談判，讓RCEP剩下強權中國，將打擊印度在區域的經濟與戰略未來。莫迪政府的印度太平洋戰略，被視為是對中國積極在亞洲地區擴張的一個平衡。

貿易專家認為，最重要的是，印度企業將可藉此進入中國市場。

在美國採取貿易保護措施並退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，由16國組成、涵蓋全世界約半數人口的RCEP已成關注焦點，如果達成協定，RCEP將成為全球最大的自由貿易協定。（編輯：陳俊碩）1070830