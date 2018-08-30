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中央社

美食-KY三大市場添憂 跌落觀光股王寶座

中央社2018/08/30 14:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北30日電）美食-KY旗下85度C遭政治議題影響餘波盪漾，投顧今天點出美食-KY美、中、台3大市場的營運隱憂，獲利恐轉為低成長，美食-KY股價轉弱，終場收在231.5元，跌落觀光股王寶座。

美食-KY旗下85度C遭兩岸議題波及，董事長吳政學先前表示，大陸業績下滑約10%，大都是外送網，正和大陸三大團購網溝通恢復上架。

投顧今天出具報告點出美食-KY的美、中、台3大市場各有隱憂，認為美食-KY獲利將由過去幾年的高成長轉成低成長。

美食-KY今天股價轉弱，開高走低，終場收在231.5元，跌幅4.54%，低於瓦城的收盤價232.5元，以1元之差跌落觀光股王，拱手將寶座讓給瓦城。

針對近期備受關注的中國市場，投顧指出，受困政治爭議，短期無解，僅能靜待轉機，美食-KY因中國外賣平台停賣美食-KY產品，影響中國營收比重達10%，實體門市銷售則下滑超過 1%，第4季整季營收恐衝擊，影響程度恐高於第3季。

投顧指出，今年首季美食-KY美國中央工廠進行擴產，折舊攤提增加及初期利用率較低，導致上半年美國市場營利率年增率下滑，為因應長期展店，估計最晚2018年底，美食-KY會再開出一座供應 20 家分店產能的中央工廠，相關費用支出，將從今年第3季開始認列，可能進一步壓低美國市場下半年營利率。

而以加盟為主的台灣市場，從2015年3月推動門市整改，目前已大致完成，但台灣市場較成熟飽和，缺乏新成長動力，預估台灣市場營收及營利率短期間較難有明顯回升。（編輯：林沂鋒）1070830

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