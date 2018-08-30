美食-KY三大市場添憂 跌落觀光股王寶座

（中央社記者江明晏台北30日電）美食-KY旗下85度C遭政治議題影響餘波盪漾，投顧今天點出美食-KY美、中、台3大市場的營運隱憂，獲利恐轉為低成長，美食-KY股價轉弱，終場收在231.5元，跌落觀光股王寶座。

美食-KY旗下85度C遭兩岸議題波及，董事長吳政學先前表示，大陸業績下滑約10%，大都是外送網，正和大陸三大團購網溝通恢復上架。

投顧今天出具報告點出美食-KY的美、中、台3大市場各有隱憂，認為美食-KY獲利將由過去幾年的高成長轉成低成長。

美食-KY今天股價轉弱，開高走低，終場收在231.5元，跌幅4.54%，低於瓦城的收盤價232.5元，以1元之差跌落觀光股王，拱手將寶座讓給瓦城。