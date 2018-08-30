你不知道的一帶一路 或挑戰自由主義國際體系

由伯斯美亞中心（Perth USAsia Centre）研究員伯文（James Bowen）撰寫的報告說，一帶一路倡議的主要目標包括發展助力中國擺脫「中等收入陷井」的新經濟模式，以維護中共的合法性，以及消化建築和其他行業產能過剩的問題和藉此確保提供經濟成長的足夠能源。

美國之音（VOA）中文網今天報導，在一帶一路倡議提出5週年之際，總部位在坎培拉的澳洲戰略政策研究所（ASPI）發表報告，對北京發起這個宏大倡議的動機、戰略意義以及對中國和其他國家的影響進行了分析與評估。

（中央社台北30日電）北京「一帶一路」倡議提出5年來廣受全球關注，澳洲政府設立的研究機構最近指出，一帶一路是潛在地緣政治緊張的來源，並可能挑戰美國自二戰後幫助建立和保護的自由主義國際體系。

不過，伯文認為，這些地緣經濟上的考量並非一帶一路的終極目標。一帶一路與中國推動的「中華民族偉大復興中國夢」緊密相連，總體策略最終是要恢復成為地區或全球主宰自己命運的國家，就像古絲綢之路時期的王朝帝國一般。

報告說，一帶一路為中國以及全球大部分國家發展做出的總體願景，讓許多外國政府、政策與學術圈分析人士謹慎、甚至警覺地看待這項倡議。

報告指出，一帶一路或許確可為其他國家帶來經濟好處，例如對需要新基礎設施的印太地區來說會有好處，但不能在這個龐大計畫的戰略意義之外，孤立地看待這些經濟好處。

報告認為，一帶一路可能造成的最大威脅是中國會藉此向一些國家提供不可持續的貸款來實現自身目的，包括壟斷這些國家的資源並將資產軍事化。

與此同時，許多觀察人士將一帶一路視為中國為推動戰略、政治和經濟影響力而犧牲其他國家利益的手段，其中包括中共力圖減少美國及其盟友與安全夥伴在印太和以外地區的作用。

報告還說，鑑於中美兩國管治體系的不同，這種局面可能挑戰的不僅是相對的力量均衡，還有美國自1945年以來幫助建立和保護的自由主義國際體系。

伯文認為，北京宣稱一帶一路是利他而且開放的概念，並不能阻止這項倡議成為潛在地緣政治緊張的來源。

此外，對於一帶一路倡議具體部分或對其整體戰略可能造成挑戰的行動，需要仔細斟酌，因為這些行動可能加大中國自認遭到遏制的疑心並可能加劇緊張關係。

伯文指出，北京提出一帶一路倡議的部分原因是認為美國及其盟友不接受中國崛起，因此必須做出反應。

據表示，澳洲戰略政策研究所是澳洲政府設立並部分資助的非黨派獨立政策研究機構，發表的出版物並不反映澳洲政府的立場。（編輯：周慧盈/馮昭）1070830