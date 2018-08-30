美Q2經濟成長4% 專家：強過頭了 反而可能拖累美

這 3 個因素可能導致 Fed 加速升息，而這個舉動通常會成為股市的阻力。Fed 預計今年年底前升息一至二次，今年 3 月和 6 月 Fed 已經調升過借款成本了。

Leuthold Group 首席投資策略師 Paulsen 週三 (29 日) 表示，「如果今年剩下的日子，我們都保持近 4% 的成長率，我只能相信這最終會推升通膨年率、工資和 10 年期公債殖利率超過 3%。」

美國季度經濟成長創 4 年來最棒成績，但分析師 Jim Paulsen 認為，這恐怕「太好了」，好到…… 會拖累美股。

「成長良好的話，我們可能會有一點掙扎，但這可能太好了。在這個完全就業的經濟循環晚期階段，市場很難找到一條不溫不火的道路，匆匆之間不是太火熱就是太冰冷。」

美國政府週三公布，第二季經濟成長年率上修至 4.2%，高於估計也高於上個月的初始報告，更是 2014 年第三季以降最快季度成長年率。

美國川普總統將提振經濟作為任期內的基石，也是其經濟政策的成功基準，如稅改、放鬆企業管制和中美或與其他國家的貿易戰等。

「我認為貿易對市場的衝擊沒我們想像中來得大，要記得一點，今年股市 2 月份崩跌是因為工資數據太熱和一些過熱的擔憂，而不是因為貿易，接著在美墨達成貿易協議之前，美股已經好長一陣子回升並屢創高點。」

S&P 500 上週二已經超越 1 月 26 日創下的盤中高點紀錄，接著上週五、本週一和週二又刷下新高記錄。

美墨週一達成貿易協議，即將取代 1994 年的 NAFTA，而加拿大也加入談判，本週五可望加入協議。

「如果我們能在北美間擁有一份新的、對美國更好的協議，這樣就會對中國和歐洲有更大壓力，也會讓未來全球貿易的限制大幅縮減，因而多年受益，不會只有今明兩年受惠。」