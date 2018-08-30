雨後防堵登革熱 高雄動員近5千人次清理

（中央社記者王淑芬高雄30日電）接連大豪雨後，高雄市登革熱疫情有擴大趨勢。市府防疫團隊動員近5000人次進行雨後環境清理，調撥2萬瓶以上的消毒滅菌藥劑配發到進水家戶，也查獲63處病媒孳生源並開罰單。

高雄衛生局統計，高雄市已確診3個本土型登革熱病例，為防止大雨過後登革熱疫情擴大，衛生局、環保局近日動員近5000人次進行雨後環境清理，並調撥2萬瓶以上消毒滅菌藥劑配發家戶，也查獲63處病媒孳生源並開罰單。

市府今天發布新聞稿指出，豪雨增加戶外積水容器登革熱孳生源風險，防疫團隊配合災後清理家園，防疫執行共78里、33所學校在內的社區孳生源清除，查獲積水容器5754件、陽性容器380件，同時在社區緊急防治及空間噴藥、消毒滅菌。