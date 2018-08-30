雨後防堵登革熱 高雄動員近5千人次清理

（中央社記者王淑芬高雄30日電）接連大豪雨後，高雄市登革熱疫情有擴大趨勢。市府防疫團隊動員近5000人次進行雨後環境清理，調撥2萬瓶以上的消毒滅菌藥劑配發到進水家戶，也查獲63處病媒孳生源並開罰單。
高雄衛生局統計，高雄市已確診3個本土型登革熱病例，為防止大雨過後登革熱疫情擴大，衛生局、環保局近日動員近5000人次進行雨後環境清理，並調撥2萬瓶以上消毒滅菌藥劑配發家戶，也查獲63處病媒孳生源並開罰單。
市府今天發布新聞稿指出，豪雨增加戶外積水容器登革熱孳生源風險，防疫團隊配合災後清理家園，防疫執行共78里、33所學校在內的社區孳生源清除，查獲積水容器5754件、陽性容器380件，同時在社區緊急防治及空間噴藥、消毒滅菌。
衛生局說，今年已列管1504處長期積水的地下室，豪雨後再新增23處，防疫團隊在第一時間已對積水地下室投藥，遏止病媒蚊孳生。
衛生局說，配發消毒劑漂白水、滅菌劑悍菌遁是要確保從社區開始防堵登革熱、腸道傳染病、鉤端螺旋體及類鼻疽感染等災後傳染病。
市府表示，高雄市登革熱疫情進入風險較高的階段，會加強環境稽查，如稽查時發現積水孳生病媒蚊，將依法開單告發，提醒市民務必配合環境清潔、清空積水容器，落實防疫。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830