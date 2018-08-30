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娛樂

被美聲男高音相中　阿妹苦學義大利文挑戰最高音階

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/30 15:31
▲阿妹與義大利美聲跨界男高音安德烈波伽利攜手合唱歌曲〈If Only〉。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.30）
▲阿妹與義大利美聲跨界男高音安德烈波伽利攜手合唱歌曲〈If Only〉。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.30）

張惠妹（阿妹）結束上半年許自己的一個長假，下半年已整裝回歸。她與義大利美聲跨界男高音Andrea Bocelli安德烈波伽利攜手合唱歌曲〈If Only〉，這首結合義大利、英文、中文三種語言的歌曲，將率先於9月推出，更會收錄在安德烈波伽利10月26日發行的新作《Sì》裡，這是波伽利的第16張錄音室大碟，也是他14年來首次錄製的全新專輯，此消息一公佈讓樂迷超興奮。

安德烈波伽利在60歲生日的今年，不只推出新專輯，也計畫再創一首經典合唱曲。製作團隊僅在網路上聽到阿妹的歌聲，完全不清楚對方在華語樂壇的天后背景，就決定透過唱片公司邀請與波伽利合作。

求好心切的阿妹為了唱好這首結合義大利、英文、中文三種語言的歌曲，特別找義大利老師學習義大利文發音以及咬字長達一個月，進錄音室時不僅挑戰三國語言，也錄下了她歌唱生涯有史以來最高音階。歌曲難度雖高，但她唱得過癮，波伽利的製作人則對阿妹的歌聲讚譽有佳，特別發函感謝。


▲安德烈波伽利團隊一聽到阿妹的歌聲就希望能夠合作。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.30）

錄音作品的完美呈現，更讓波伽利一方盛情邀請阿妹出席參加，在義大利舉辦、國際最大的慈善活動之一「Celebrity Fight Night」，並於當地時間9月6日的音樂晚宴上，全世界現場首唱該單曲〈If Only〉。阿妹在得知獲邀前往義大利擔任演唱嘉賓，開玩笑說：「原本想讓自己今年輕鬆一點、當當嘉賓，沒想到繼頑童、五月天之後的『嘉賓三部曲』，第三關壓力更大。」為了這次的演出，阿妹怕時差影響，本月28日已飛往義大利，在羅馬、佛羅倫斯先放鬆心情，準備好最佳狀態、呈現最精彩的演出。


▲阿妹已經提早前往義大利準備合唱的相關細節。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.30）

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