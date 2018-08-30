豪雨汙染 大閘蟹洪澤湖產區幾乎絕收

（中央社台北30日電）就在大閘蟹將上市之際，據陸媒報導，受近日豪雨影響，大量汙水過境江蘇洪澤湖，傳統養蟹區泗洪縣臨淮鎮勝利村的萬畝大閘蟹產區近乎絕收，蟹農損失慘重。

東方網今天報導，位於洪澤湖畔的臨淮鎮勝利村有「中國螃蟹之鄉」美譽。由於上游洩洪汙水過境，導致江蘇省宿遷市泗洪縣洪澤湖數萬畝水產養殖區受損嚴重，其中臨淮鎮勝利村的萬畝大閘蟹產區近乎絕收。

宿遷市環保局今天發布關於汙水來源的初步調查：兩條汙水河均自安徽方向流進泗洪，匯入溧河洼後進入洪澤湖，汙水與河流上游的安徽泗縣、靈璧縣境內觀感一致。