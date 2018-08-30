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中央社

豪雨汙染 大閘蟹洪澤湖產區幾乎絕收

中央社2018/08/30 14:24
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北30日電）就在大閘蟹將上市之際，據陸媒報導，受近日豪雨影響，大量汙水過境江蘇洪澤湖，傳統養蟹區泗洪縣臨淮鎮勝利村的萬畝大閘蟹產區近乎絕收，蟹農損失慘重。

東方網今天報導，位於洪澤湖畔的臨淮鎮勝利村有「中國螃蟹之鄉」美譽。由於上游洩洪汙水過境，導致江蘇省宿遷市泗洪縣洪澤湖數萬畝水產養殖區受損嚴重，其中臨淮鎮勝利村的萬畝大閘蟹產區近乎絕收。

宿遷市環保局今天發布關於汙水來源的初步調查：兩條汙水河均自安徽方向流進泗洪，匯入溧河洼後進入洪澤湖，汙水與河流上游的安徽泗縣、靈璧縣境內觀感一致。

新京報報導，日前，有網路爆料指出，洪澤湖西部宿遷市泗洪縣境內湖水出現大面積汙染，養殖基地內魚蟹死光。

新京報引述勝利村朱姓漁民表示，強降水和上游洪水下洩導致洪澤湖水位大幅上漲，23日水位退下，村民發現養殖基地的湖水變黑，散發輕微臭味；到24日，水越來越黑，臭味越來越刺鼻；25日漁民開始發現魚蟹死亡，很多魚蟹漂在水面上，「我家有200畝蟹場，螃蟹全部死亡，經濟損失將近（人民幣）10萬」。

勝利村全村共有將近300戶漁民，均從事魚蟹養殖業，位於泗洪縣的魚蟹養殖基地總面積約1.3萬畝。當地漁民提供的影片中，發黑的湖面上漂滿魚蟹屍體，漁船上也堆滿漁民撈上來的螃蟹屍體。

人民日報報導，江蘇省環保廳昨天發布消息，已啟動應急響應，並函告安徽省環保廳，商請啟動「長三角地區跨界突發環境事件應急聯動馳援互助程序」，協同應對跨界水質異常現象。（編輯：馮昭/周慧盈）1070830

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