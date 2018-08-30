傳獲韓廠訂單 GIS第三代超聲波屏下指紋辨識出貨

業成表示，在超聲波屏下指紋辨識上已發展到第三代產品，目前量產出貨沒有問題，客戶已在陸續導入中，第三代屏下指紋辨識是與高通合作開發，跟第一代及第二代產品整合在蓋板上不同，是直接放在顯示器下方，消費者可以在手機螢幕上直接解鎖。

智慧手機規格往上發展，屏下指紋辨識陸續獲各品牌採用，外傳韓國三星明年新旗艦 S10 系列將搭載屏下指紋辨識，GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (30) 日指出，第三代超聲波屏下指紋辨識已經量產出貨，預估明年搭載第三代產品的手機將會上市，法人看好出貨量也將隨著放大。

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新報告，繼 vivo、華為、小米、OPPO 之後，三星也將推出搭載屏下指紋辨識方案的機種，在 Android(安卓) 手機品牌開始大規模導入屏下指紋技術下，將持續拉升指紋辨識在智慧型手機的滲透率，，預估明年超聲波與光學屏下指紋辨識技術占手機指紋辨識市場比重將從今年的 3% 拉升至 13%。

拓墣認為，超聲波屏下指紋技術在高通積極開發下，將在明年囊括手機指紋辨識市場 6.3% 的市占率；市場傳聞三星將在明年導入高通的超聲波屏下指紋辨識方案，未來的屏下指紋辨識技術將不再由新思、匯頂的光學式方案獨大，預計明年整體屏下指紋辨識技術市場規模將有數倍成長幅度。

天風國際分析師郭明錤同樣看好屏下指紋是一個能見度非常好產業，預估明年包括三星、OPPO、vivo 等屏下指紋辨識手機出貨可能年增逾 500%，如果再加上蘋果 iPhone 也支援，出貨量將上看 2 億支，點名業成營運將可受惠。

郭明錤在報告中預估，GIS 目前每月產能 100-200 萬顆，預計今年下半年可擴產至 400-600 萬顆，在鍍膜能力較佳的情況下，目前良率較歐菲光優，他預估 GIS 將是三星明年超聲波模組主要供應商。

業成去年已小量出貨屏下指紋辨識模組，布局鎖定手機市場，看好可望成為未來的成長新動能。