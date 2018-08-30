台灣醫材公會：以國家隊形式搶進東協市場

（中央社記者黃自強新加坡30日專電）台灣醫材公會理事長洪盛隆今天指出，台灣醫材產業有完整供應鏈，研發也漸趨精密化，應結合資通訊科技與人工智慧大數據更上層樓，才能夠以打國家隊形式搶進東協市場。
2018年亞洲醫療展（Medical Fair Asia）從昨天起在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行為期3天的展覽。
台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長洪盛隆今天告訴中央社記者，台灣醫材產業有超過60年的發展歷史，如以30年為一週期為例，早期生產如耗材類的不織布、手術衣、口罩，逐漸演進到製造病床、輪椅、血壓計，以及近幾年與新科技結合的血糖儀等高級醫材產品。
洪盛隆指出，台灣的醫療器材有70%是以外銷美國為最大宗，日本與中國分居第2名與第3名。
他認為，東南亞國家目前雖非台灣醫材出口主要市場，但東協國家市場迄今已是成長強勁的經濟體，台灣醫材業者要把握政府把「生技醫療」列入五加二產業，再配合新南向政策，將是台灣醫材業者前進東協最佳契機。
他指出，台灣北、中、南部都有完整醫材產業供應鏈，今後要發展微創手術與精密醫療的智慧醫材前景大有可為。
另外，洪盛隆也以輔具製造為例，說明因應高齡化社會與長期照護等需求殷切，以及台灣與國際接軌發展長照2.0，長照輔具也適用東協與全球市場，台灣業者生產的病患移位機，為行動不方便以及照護提供者提供移位極大的協助與便利性，
尤其在復健醫材部分，洪盛隆指出，台灣的復健醫材多採輕量化設計材質，容易操作並貼近使用者需求，更有嚴格安全規範，這就是台灣業者多年累積的技術經驗和生產know-how成果，也是醫材產業領先其他國家的最大利基。
亞洲醫療展是東南亞國家的年度盛事，不僅有俄羅斯、日本、韓國、馬來西亞、中國等國參與，台灣也有近50家醫療器材業者跨海新南向，展出融入綠能科技的LED手術燈，也有極具殺菌效果的手術膠帶等優質醫材。（編輯：紀錦玲）1070830