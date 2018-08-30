台灣醫材公會：以國家隊形式搶進東協市場

（中央社記者黃自強新加坡30日專電）台灣醫材公會理事長洪盛隆今天指出，台灣醫材產業有完整供應鏈，研發也漸趨精密化，應結合資通訊科技與人工智慧大數據更上層樓，才能夠以打國家隊形式搶進東協市場。

2018年亞洲醫療展（Medical Fair Asia）從昨天起在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行為期3天的展覽。

台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長洪盛隆今天告訴中央社記者，台灣醫材產業有超過60年的發展歷史，如以30年為一週期為例，早期生產如耗材類的不織布、手術衣、口罩，逐漸演進到製造病床、輪椅、血壓計，以及近幾年與新科技結合的血糖儀等高級醫材產品。