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中央社

蘇軾畫作將首次拍賣 估15億元

中央社2018/08/30 14:37
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港30日電）中國宋代政治家、文學家蘇軾的一幅傳世真跡「木石圖」（又稱「枯木怪石圖」）將在香港佳士德秋季拍賣會出現，估價港幣4億元（約新台幣15.8億元）。

佳士德今天舉行記者會介紹這幅約有千年歷史的畫作。

據介紹，史書上有記載這幅作品，但到了近代，它已消失了100多年，一直沒有出現過。

佳士德的專家於今年初在日本找到這幅作品，並認定這是蘇軾的真跡，其後收藏這幅作品的日本家族願意公開拍賣。

這幅畫作是蘇軾中年時期的作品，當時他已被貶在外。

佳士德國畫部資深專家游世勳形容這是蘇軾的珍稀墨寶，畫作上是一株枯木屹立在形狀怪異的石頭旁。

這幅畫作的類別為手卷，手卷上有4人題跋，分別是劉良佐、米芾、俞希魯和郭淐，其中米芾是同代畫法家，其手筆非常珍貴。

米芾在畫作上的題字是：四十誰云是，三年不製衣；貧如世路險，老學道心微。已是致身晚，何妨知我稀；欣逢風雅伴，歲晏未言歸。

這幅畫作上沒有蘇軾的題字，但其他人的題跋中提及「東坡木石圖」。游世勳估計，這是蘇軾中年的作品。

另外，劉良佐的題跋中提及潤州，翻查蘇軾年譜，他在38歲時曾到常州、潤州賑飢。

資料顯示，蘇軾生於1037年，卒於1101年。

「木石圖」預定於11月26日在香港會議展覽中心拍賣。（編輯：馮昭）1070830

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