蘇軾畫作將首次拍賣 估15億元

（中央社記者張謙香港30日電）中國宋代政治家、文學家蘇軾的一幅傳世真跡「木石圖」（又稱「枯木怪石圖」）將在香港佳士德秋季拍賣會出現，估價港幣4億元（約新台幣15.8億元）。

佳士德今天舉行記者會介紹這幅約有千年歷史的畫作。

據介紹，史書上有記載這幅作品，但到了近代，它已消失了100多年，一直沒有出現過。

佳士德的專家於今年初在日本找到這幅作品，並認定這是蘇軾的真跡，其後收藏這幅作品的日本家族願意公開拍賣。

這幅畫作是蘇軾中年時期的作品，當時他已被貶在外。