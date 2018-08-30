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〈新漢布局機器手臂〉遞延訂單陸續出貨 下半年營運看

鉅亨網2018/08/30 14:49
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工業電腦新漢 (8234-TW) 上半年營收較去年同期下滑，主要是硬體產品訂單受美中貿易戰干擾，延遲出貨，預計 8 月底多數延遲訂單將出貨完畢。法人認為，隨著歐美地區下半年景氣回溫，有助新漢出貨，下半年營收年增率可望正成長，全年每股純益挑戰超過 1 元。

新漢上半年營收 29.26 億元，年減 1.09 %，稅後純益 0.63 億元，年增 41.07%，每股純益 0.44 元。新漢表示，受美中貿易戰影響，造成上半年訂單延遲出貨，到 8 月底止，已經消化完畢，下半年營收、獲利皆可較去年同期更佳。累計新漢今年 1 至 7 月營收為 34.05 億元，年減 1.79%。

新漢表示，工控產品約占營收 40%，今年至目前為止營收年增率都有 2 成以上，表現符合預期，新漢 6 成營收來自硬體，上半年訂單延遲，不過下半年動能有望強力回溫。

新漢主要出貨地區為歐洲、美洲，出貨占比達 6 成以上，新漢評估，下半年歐洲、美國景氣及市況在沒有其他因素干擾情況下看佳，中國大陸市場目前較不明朗。

新漢指出，公司從工業產品轉型至工業互聯網，雖然強調軟硬整合方案，但是不會因此放棄既有的硬體產品市場，未來仍會加強工控產品及教育型機器手臂等高毛利市場發展。

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〈新漢布局機器手臂〉上半年...就是不買！美國黃豆銷售慘 ...

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