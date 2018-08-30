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〈新漢布局機器手臂〉上半年已銷售逾百組 中國新案大

鉅亨網2018/08/30 14:49
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工業電腦新漢 (8234-TW) 智動化事業群總經理林弘洲表示，公司目前發展兩大重點為教育型機器手臂及控制器系統，目前在台灣已和 17 所學校合作，今年上半年已銷售百隻以上機器手臂，下半年表現約持平，第 4 季將有中國大陸新案大單將開始出貨。

新漢參加今年度台灣機器人與智慧自動化展，展出公司旗下研發最新七軸機器手臂，在小型或是限制場域等，可協助工作流程更加順暢，機器手臂主要應用在電腦、物流及重工產業，未來透過教育型機器手臂的推廣，大學及研究單位使用開放式平台開發出次級應用。

林弘洲認為，機器人市場就像是下一個 PC 產業，原本封閉式手臂可讓客戶客製化，但也限制發展跟應用，開放才有市場，未來有機會讓機器手臂從 B2B 走到 B2C 模式，未來民生、消費等都可能應用機器人協助工作，而非取代人力。

新漢教育機器手臂，除搭載控制器及機器手臂外，包括教育課程，搭配今年已經啟用的四川廠，估年產能可達 5000 隻，將優先供給中國大陸市場所用，其他東南亞國家如新加波、泰國及馬來西亞同步洽談中。

林弘洲表示，全球機器人市場將以年複合成長率 25% 成長，大專院校、高中職目前缺乏統合性的課程，及開放性的機械手臂可供開發實驗，雖然目前占新漢年營收僅 5%，但仍看好未來發展。

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傳獲韓廠訂單 GIS第三代...〈新漢布局機器手臂〉遞延訂...

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