〈新漢布局機器手臂〉上半年已銷售逾百組 中國新案大

工業電腦新漢 (8234-TW) 智動化事業群總經理林弘洲表示，公司目前發展兩大重點為教育型機器手臂及控制器系統，目前在台灣已和 17 所學校合作，今年上半年已銷售百隻以上機器手臂，下半年表現約持平，第 4 季將有中國大陸新案大單將開始出貨。

新漢參加今年度台灣機器人與智慧自動化展，展出公司旗下研發最新七軸機器手臂，在小型或是限制場域等，可協助工作流程更加順暢，機器手臂主要應用在電腦、物流及重工產業，未來透過教育型機器手臂的推廣，大學及研究單位使用開放式平台開發出次級應用。