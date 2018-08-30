NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌臺中花博維安演練　特警、空勤出擊遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

台仍未獲美鋼鋁關稅豁免 經長：持續爭取

中央社2018/08/30 14:48
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北30日電）美國宣布放寬鋼鋁關稅豁免，台灣仍未入列，經濟部長沈榮津今天表示，在廠商因應轉移市場後，整體鋼鋁出口成長，但未來在歐洲市場仍有隱憂，政府會持續與美國溝通，爭取豁免。

美國宣布放寬對南韓、阿根廷及巴西鋼鋁進口配額限制，就美國鋼鋁生產商產量、品質不足產品，可申請個別產品豁免，且不計入國家豁免配額。台灣及日本仍未列入配額致或關稅豁免名單。

沈榮津今天表示，根據統計，台灣涉案產品銷往美國數量的確有影響，但廠商也自行調整，轉往歐洲與東南亞，增加的出口量甚至大於在美國受影響而減少的數量，顯見產業在全球市場調整具有機動性。

根據經濟部國際貿易局資料，今年1到7月，受美國依貿易擴張法第232條款加徵關稅影響產品，輸往美國總重量較去年同期減少23.88%，但對全球出口較去年同期增加6.67%。其中歐洲部分以比利時增加最多，較去年同期成長43.62%，東南亞則是越南居冠，年增1.27%。

不過，沈榮津坦言，未來仍有「隱憂」，因為歐洲市場也開始關注相關產品進口，產業應多加注意市場變化；沈榮津也說，美國近期雖然心力都放在對中國大陸產品加徵關稅上，台灣政府仍會努力與美國加強溝通、持續接觸，為廠商爭取豁免。

歐盟已在7月18日宣布對26類鋼品進口展開防衛措施調查，並自7月19日起實施臨時防衛措施，受調查產品皆在美國「232條款」清單中，對台灣廠商造成的影響仍待觀察。（編輯：楊凱翔）1070830

蘇軾畫作將首次拍賣 估15億元北京拒讓產經新聞記者採訪 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan