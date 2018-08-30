台仍未獲美鋼鋁關稅豁免 經長：持續爭取

（中央社記者廖禹揚台北30日電）美國宣布放寬鋼鋁關稅豁免，台灣仍未入列，經濟部長沈榮津今天表示，在廠商因應轉移市場後，整體鋼鋁出口成長，但未來在歐洲市場仍有隱憂，政府會持續與美國溝通，爭取豁免。

美國宣布放寬對南韓、阿根廷及巴西鋼鋁進口配額限制，就美國鋼鋁生產商產量、品質不足產品，可申請個別產品豁免，且不計入國家豁免配額。台灣及日本仍未列入配額致或關稅豁免名單。

沈榮津今天表示，根據統計，台灣涉案產品銷往美國數量的確有影響，但廠商也自行調整，轉往歐洲與東南亞，增加的出口量甚至大於在美國受影響而減少的數量，顯見產業在全球市場調整具有機動性。