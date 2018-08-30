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藍營指控林佳龍賄選　卓冠廷：一再惡意扭曲必遭市民唾棄

記者柳榮俊／台中報導2018/08/30 15:45
▲中市府新聞局長卓冠廷強調，國民黨惡意扭曲後援會活動為賄選餐會，為了選舉極盡抹黑之能事，相信這樣的選風，必遭市民唾棄（圖／資料照片 , 2018.8.30)
▲中市府新聞局長卓冠廷強調，國民黨惡意扭曲後援會活動為賄選餐會，為了選舉極盡抹黑之能事，相信這樣的選風，必遭市民唾棄（圖／資料照片 , 2018.8.30)

國民黨台中市長候選人盧秀燕團隊指控台中市長林佳龍公然賄選，盧秀燕今(30)日表示，政治人物的作為展現一個人的高度，她希望林佳龍要出面說清楚講明白，也希望檢調趕快主動偵查，不要讓外界認為法院是民進黨開的。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷再次強調，有關梨山的活動是單純的後援會活動，林市長受邀出席，活動成員均為後援會成員，絕非國民黨口中的一般民眾，更無對價關係，且當天出席的成員都有名冊跟簽名，國民黨卻惡意扭曲後援會活動為賄選餐會，為了選舉極盡抹黑之能事，相信這樣的選風，必遭市民唾棄。

卓冠廷指出，林市長7月20日至21日率隊至梨山進行「和平專案」，為市政公開行程，包括進行和平區政座談會、視察松鶴部落、和平區簡易自來水改善工程進度等。20日晚間的活動，由後援會自辦，參加成員都是後援會成員，所有在現場的人，都有名冊跟簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長與局處首長為受邀參加。

卓冠廷強調，盧秀燕自已也是參選人，熟悉後援會活動係為內部活動，卻放任競選團隊惡意扭曲事實，為了選舉極盡抹黑之能事。

至於國民黨立院黨團總召江啟臣今率黨團成員拜會檢察總長江惠民，檢舉台中市長林佳龍利用到梨山舉辦市政座談會，以及花博說明會等名義，發放紀念品涉及變相賄選。對此，卓冠廷重申，這部份先前市府已有完整說明，市府為宣傳市政及花博並與市民互動，於去年開始陸續由區公所與里長合作，於各里舉辦超過400場座談會，內容除宣傳花博及地方建設，並藉由市長與民眾的雙向互動，傾聽當地基層民意作為施政參考；區公所為讓民眾了解自身權益，會在現場進行政策宣導，並發放市政宣導品與宣導物，盼江不要冷飯熱炒，一再栽贓扭曲。

卓冠廷痛批，請客綁樁是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣，呼籲盧陣營更不要因選情告急就開始打烏賊戰，一再烏龍爆料混淆大眾視聽，這絕非選舉與市民之福。

關鍵字盧秀燕林佳龍後援會賄選台中市長
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