〈財報〉拖油瓶業績轉好 蒙牛上半年多賺逾38% 遠

受益於產品創新、佈局完善以及世界盃推廣營銷所帶來的銷量增長，蒙牛上半年營收達人民幣 344.74 億元，年增 17%；其中，液態奶收入年增 14%，冰淇淋收入年增 12.8%，奶粉業務收入年增 64.9%。

蒙牛今日早盤一度大跌 6.81%，之後震盪走高，截至發稿，跌幅已收斂至 1.702%，報港幣 23.1 元。

蒙牛乳業 (2319-HK) 今 (30) 公佈截至 6 月底止上半年財報，純利達人民幣 15.62 億元，年增 38.49%，增幅遠超行業水平，每股盈餘人民幣 0.4 元，不派末期股息。旗下雅士利轉虧為盈，現代牧業虧損也大幅縮窄，不再拖累蒙牛。

由於產品結構顯著優化及原奶價格維持相對較低水準，期內蒙牛毛利上升 28.8% 至人民幣 135.223 億元，毛利率年增 3.6 個百分點至 39.2%。

此外，半年報顯示，蒙牛上半年經營費用上升至人民幣 118.439 億元 (2017 年為 88.240 億元)，占集團收入比例上升至 34.4%(2017 年為 29.9%)。

其中，銷售及經銷費用上升 39.6% 至人民幣 99.751 億元 (2017 年為 71.438 億元)，占集團收入比例上升 4.7 個百分點至 28.9%(2017 年為 24.2%)。

廣告及宣傳費用上升 66.9% 至人民幣 44.180 億元 (2017 年為 26.479 億元)，占集團收入比例上升至 12.8%(2017 年為 9.0%)。

蒙牛過往業績受到旗下雅士利 (1230-HK) 及現代牧業 (1117-HK) 拖累，不過，雅士利上半年已經扭虧為盈，獲利人民幣 4130 萬元。現代牧業上半年虧損也較去年同期收窄 79%，減至人民幣 1.4 億元。

蒙牛乳業總裁盧敏放表示，今年開始 2 間公司不再拖累集團，以後亦不會拖累。他指，雅士利上半年營收急升 55.6%，扭虧為盈，集團實踐了對資本市場的承諾。至於於現代牧業淨現金流已經轉為正數，反映公司已有自我造血能力，經營完全重返正軌。

展望下半年，蒙牛表示，市場競爭並不會減弱，下半年公司將繼續加速產品創新上市，並將在新零售方面有更大的動作。