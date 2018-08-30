雲林中秋禮開賣　用愛支持身心障礙團體

李進勇表示，雲林縣現有5萬多名身心障礙者，雲林縣的身障朋友讓人「足感心」，縱然身體有缺陷，除自理生活外，更努力習得一技之長，奉獻社會；縣府除投入各式補助及服務方案來協助照顧身心障礙者及其家庭外，更重要的就是希望這些身心障礙者能夠靠自己的力量自力更生。

李進勇指出，縣府對於社會福利議題向來給予高度重視與支持，縣內的身心障礙團體有許多特色產品都是身心障礙朋友靠著自己的力量努力製作而成，像是身心障礙者重建協會的希望工場，堅持不灑農藥、不施化學肥料、不用除草劑，由工場中心智障礙學員每天分工於果園中拔草、採收，再將果園中純天然的洛神果及沙梨果製成鮮釀醋，完全天然、健康、無毒，是現代人最佳的養生飲品。

而身心障礙照護協會的「媽祖保柚」則是與雲嘉南的柚農合作行銷，由協會與柚農合作包下柚子樹頭果實後，再由心智障礙學員負責管理照顧柚子樹，成熟後亦由學員進行採收、分裝、包裝及銷售，近年來販售成績漸佳，頗受好評。

另外聲暉協進會為了讓聽語障的學員能有一技之長，更成立烘焙訓練部門，聘請專業麵包師傅，除了製作中秋月餅禮盒外，平日亦有提供麵包餐盒及茶會點心，過年期間的牛軋糖禮盒近年更是熱銷，常常一推出就被搶購一空。還有，今年新成立的糧莘庇護農場所推出的紅藜咖啡是使用農場有機轉型期的紅藜並結合在地古坑咖啡，是屬於浸泡式咖啡，不但方便取用，更冷熱泡皆宜。



此聽語障福利協進會除了有聽語障清潔隊，今年也推出QQ雪花餅，這些QQ雪花餅都是由聾人們自己親力親為所做出的餅乾，希望藉由這些產品，讓社會大眾有不一樣的機會去認識他們。



李進勇強調，其實每一項身心障礙者的服務或產品要能推出，都必須歷經很長一段時間的努力及訓練，精緻產品更經安全層層把關，中秋節是傳統親友間禮尚往來餽贈禮品的旺季，這些身心障礙團體特別製作了許多適合的中秋伴手禮，希望藉由促銷記者會讓社會各界可以看到身心障礙者的努力，多多給予他們支持與努力，讓愛心不受到環境與景氣的影響。



今天包括有社團法人雲林縣身心照護協會、社團法人雲林縣身心障礙者重建協會、社團法人雲林縣復建青年協進會附設圓夢庇護工場、社團法人雲林縣聲暉協進會、社團法人雲林縣聽語障福利協進會、財團法人慶興社會福利基金會緣享庇護養花場、財團法人創世社會福利基金會附設雲林縣私立斗六創世清寒植物人安養院、糧莘庇護農場、金健康庇護農場等單位現場展售身心障礙朋友所製作的產品，例如:雲林縣身心照護協會推出的「媽祖保柚」、雲林縣身心障礙者重建協會推出的「希望工場一厘米醋的故事」及雲林縣聲暉協進會推出的蛋黃酥、月亮餅、土鳳梨核桃酥等加入優先採購的行列，這些服務及產品都是由身心障礙者自己努力製作而來，希望的就是社會能給他們一個機會，讓他們能靠自己的力量實現自我。



社會處徐忠徹處長表示，「優先採購」是身心障礙者權益保障法中明訂的項目，目的就是希望社會各界能夠給予身障朋友更多的支持與鼓勵。縣府多年來持續使用公務預算及公益彩券盈餘補助來協助這些身心障礙團體，現場每一項的庇護商品不只述說著身心障礙朋友們不畏障礙、堅強面對人生的生命故事，瞭解身心障礙朋友強韌的生命力及永不放棄的熱忱，並協助身心障礙朋友們走入人群，達到社會融合的目的。更傳遞著你我之間最溫暖的關懷，期盼大家能將愛心化為實際行動表達對身障朋友的支持，一份禮物、無限感動，讓愛永續傳下去，用愛來支持身心障礙朋友們的行動與努力。



現場更有許多在地企業率先認購了多項身心障礙團體的秋節產品，彰源企業率先向聲暉協進會購買700盒中秋月餅禮盒，還有新北市雲林同鄉會與和安保險代理人公司一起合訂身心障礙者重建協會爆米花240罐、聽語障福利協進會雪花餅500包、糧莘庇護農場紅藜500包等，就是希望能夠拋磚引玉呼籲社會各界一同享應支持身心障礙產品的活動。



各身心障礙團體及庇護工場也推出了各項優惠措施，希望在中秋節這個月圓人團圓的日子裡，能夠讓這些辛苦工作的身心障礙朋友也一起感受社會的關懷與溫暖。採購相關產品，歡迎逕與各身心障礙團體洽詢或電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科詢問。



▲中秋禮開賣了，用愛來支持身心障礙朋友們的行動與努力。 （圖／記者洪佳伶攝 , 2018.08.30)