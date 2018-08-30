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中央社

因職災失去右手 張憲良用3D技術做義肢

中央社2018/08/30 14:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者池羽婕、余曉涵台北30日電）獲得首屆百萬創客擂台競賽的張憲良，因職災失去自己的右手後，利用3D掃描、3D建模、3D列印零件等方法，製作義肢，並且還免費幫需求者設計製作無電力的義肢，讓傷者可以使用。

為鼓勵民眾實現創意創新夢想，將想像化為具體可行的商品，勞動部今天舉行107年百萬創客擂台競賽徵件啟動記者會，宣布將再度舉辦百萬創客擂台競賽，提供機具設備與專業諮詢，邀創客動手實作、改善生活。

勞動部長許銘春今天上午現身記者會，大力宣傳第二屆百萬創克擂台競賽活動，她表示，創新是改變社會的動能，更是無法被科技取代的重要能力，希望透過競賽，開發創新創意潛能，讓創意透過實作落實。

第一屆競賽冠軍的張憲良也分享當年參賽心得，他因職災失去右手，因此利用3D技術設計出義肢，靠自身體驗去改良，當時以「開源電動義肢手」奪冠的他，現仍持續以公益形式免費為傷友打造專屬義肢。

張憲良成立的「TMF台灣奇蹟之指」非營利社團，在兩年來幫助過8位截肢者，包括馬來西亞和香港，台灣目前還有21位需求者在等待，他期盼未來能成立非營利組織，幫助落後國家民眾。

許銘春指出，勞動部在全台5個分署成立創客基地，提供設備與師資，引導民眾學習新科技與跨領域整合，幫助民眾實踐夢想。

勞動部表示，此活動從即日開始徵件，不限實作成品類型與題材，徵求各種創意提案，徵件截止時間10月31日，總獎金達新台幣195萬元，歡迎各界踴躍參加。（編輯：黃于）1070830

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