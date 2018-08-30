NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌臺中花博維安演練　特警、空勤出擊遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

就是不買！美國黃豆銷售慘 中國豆商兩手空空僅參觀

鉅亨網2018/08/30 15:04
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國黃豆出口商會 (USSEC) 在堪薩斯城舉行的年度全球貿易交流會議週三 (29 日) 落幕，但受中美貿戰影響，黃豆 (SCON) 訂單買氣低迷，中國豆商代表團未見任何訂單，與前幾年動輒上看千萬噸黃豆、價值數十億美元的訂單形成鮮明對比。

美國黃豆出口商會 (USSEC) 展開的年度全球貿易交流會議，今年未見中國買家訂單，僅有墨西哥在內的其他國家代表團簽訂交易，但遠低於過去中國簽訂的數量，往常風光的簽訂儀式也黯然消失。

中國代表團除了參加年度全球貿易交流會議，也參觀了美國密蘇里州的黃豆農場，進行參觀交流。中國代表團有益海嘉里與中糧集團，以及美國公司嘉吉 (Cargill) 和彭吉 (Bunge) 等會見美國農民、產業代表和貿易商。

最大進口國中國去年購買了超過 120 億美元的美國黃豆，約占美國黃豆出口的 60%，中美貿易互祭關稅後，美國黃豆首當其衝。

益海嘉里副董穆彦魁表示，貿易戰再持續下去，中國 2018/19 季度黃豆進口量將從目前的 9600 萬噸下降到 8600 萬噸。仔豬和家禽餵飼可以透過政府庫存或減少黃豆粉 (SMCON)，好比改用向日葵或油菜籽等替代飼料，大幅降低對美國黃豆的依賴。

USSEC 中國首席代表張曉平表示，美國和中國的產業近年來每年最多舉辦三次黃豆採購簽約儀式，但自去年 11 月在以來，雙方尚未達成任何協議。這次參加會議，美中之間就算是小額的黃豆交易也難得以實現。

儘管如此，美國出口商表示，過去 36 年已投資 1.2 億至 1.3 億美元進行中國市場開發，他們不願意放棄這得來之不易的業務市場。

2017 年 7 月在中美簽署黃豆進口合約，數量達 1250 萬噸，是美國黃豆有史以來第二大的一次性交易。

USSEC 執行長 Jim Sutter 說，我們決議不暫停對中國的計畫，將繼續向中國開展宣傳和教育計劃。這也是邀請中國代表團參訪的原因之一。

美國大豆期貨今日上漲0.57%，來到842.25美元
美國黃豆期貨今日 (30 日) 上午漲 0.54%，來到 842.00 美元

美國黃豆價格 Sv1 在過去三個月下跌了約 18%，因為關稅威脅使得中國買家幾乎完全轉向巴西。

不願具名的中國團代表員提到，不確定貿易戰還會拖多久，但巴西黃豆供應量不足，而且價格上漲，預計中國買家未來會重返美國市場。

USSEC 執行長 Jim Sutter 說，本週美墨達成的雙邊貿易協定讓他確信，川普有時採取的激進貿易談判方式，可能最終會對中國產生效果。

Sutter 稱：「當貿易戰結束時，我們希望能夠立即重啟業務。」

中國祭出黃豆關稅以來，中國政府這邊積極鼓勵中國農民種黃豆，向俄國租借農地，轉向南美巴西、阿根廷購買黃豆，但就算這兩國把黃豆全賣給中國，供需仍然不足。

近來為了補貼美國農民貿易戰的損失，美國政府農業部 7 月宣布的 120 億美元農業援助計劃的一部分，計劃發放美國農民 47 億美元補貼，以補償因貿易磨擦而產生的損失，並將於 9 月 4 日開始發放，配合 2018 年的收成。

除了政府補貼，美國黃豆業者也見招拆招，計畫把黃豆先運到阿根廷再輸往中國，以免除關稅。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字大豆中美代表團農民關稅補貼ussec黃豆headline
〈新漢布局機器手臂〉遞延訂...〈房產〉日本三井不動產大投...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan