不是要選贏高雄　洪耀福：韓國瑜意在黨主席

民進黨祕書長洪耀福今（30）日表示，觀察國民黨高雄市長候選人韓國瑜的選戰策略，韓國瑜意在國民黨主席，而不是要打贏高雄選戰，透過這場選戰提升自己在全國的知名度，評估年底選戰結束後，國民黨內部會有新一波的權力鬥爭。

洪耀福指出，國民黨內部有少壯派在拱韓國瑜，出馬參選黨主席，讓韓把高雄市長選戰打熱後，就順勢去參選黨主席。他認為韓國瑜現在的選戰策略，是在打自己在全國藍軍的聲勢，塑造自己勇冠三軍的形象，累積自己的聲望，「這不是傳聞，是事實」，

洪耀福透露，他當年也勸國民黨新北市長候選人侯友宜去南部選舉，就是這個道理，如果侯當年到台南、高雄這些民進黨的地盤參選，就會變成國民黨的英雄，但現在這個角色已經被韓國瑜取代。國民黨的少壯派，目前都在爭搶下個世代的領導權，例如侯友宜在台北募款，也就是在跟金主們說，「投資我就是投資未來，我就是國民黨的霸主」，所以韓、侯兩人都在透過選舉累積自己在黨內的地位，這也是國民黨現任主席吳敦義今天的困境。