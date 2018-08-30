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登革熱死亡率不實謠言　衛生局：轉傳者恐觸法受罰

記者柳榮俊／台中報導2018/08/30 17:01
▲孳生源清除作業（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.30)
▲孳生源清除作業（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.30)

近日網路謠傳台中市確診本土型登革熱病例只要病毒造成全身出血，死亡率「達50~95%」；台中市政府衛生局對此嚴正澄清，此為不實資訊，典型登革熱致死率低於1%，登革出血熱只要早期診斷並加以適當治療，死亡率也低於1%。依據傳染病防治法規定，散布傳染病疫情謠言，最高可罰50萬元，社會秩序維護法也有3日以下拘留處分規定，請切勿隨意轉傳不實疫情資訊，以免觸法。

最近網路出現一則謠言指出，「目前確診20例本土型登革熱病例，只要是病毒造成全身出血，死亡50-95 percent.是研究病毒30年的專家最怕的一種」。

衛生局表示，這則貼文是謠言。依衛福部疾管署流行病學統計資料顯示，典型登革熱致死率低於1%，登革出血熱只要早期診斷並加以適當治療，死亡率亦低於1%，若未及時就醫或治療之死亡率才達20%以上。過去104年台南、高雄市大規模登革熱流行致死率也為0.47%。

衛生局指出，依據傳染病防治法第63條規定，散布有關傳染病疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以損害於公眾或他人者，最高可科50萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，切勿未經查證即散播、轉傳不實傳染病資訊，以免受罰。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，或主動與衛生局或當地衛生所聯絡。

關鍵字登革熱謠言社會秩序維護法頭痛
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