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《硬漢部隊》館長領軍！揪同僚遊戲中「教召」開打

記者顏大惟／新北報導2018/08/30 15:29
▲「館長」陳之漢首度與遊戲深度合作，並將在直播中抽出 30 名 Gogoro 幸運得主。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）
▲「館長」陳之漢首度與遊戲深度合作，並將在直播中抽出 30 名 Gogoro 幸運得主。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）

遊戲代理商伊凡達科技與有「硬漢形象」的網紅「館長」陳之漢合作，除了以館長的高人氣帶動軍事戰略手遊《硬漢部隊》外，伊凡達科技今（30）日更召開宣示記者會，大手筆祭出 30 輛全新 Gogoro ，準備在館長的金剛直播開戰過程中抽獎送給幸運粉絲。


▲30 輛 Gogoro 機車將在館長直播中送出。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）


▲30 輛 Gogoro 齊聚一堂，場面相當浩大。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）

《硬漢部隊》上線後就受到許多當過兵的玩家歡迎，尤其在進入遊戲時，玩家可以選擇自己當兵時的兵種、軍階、梯次，這項設定讓許多玩家都在遊戲中找到自己的同梯戰友，也勾起玩家當兵吃苦的那段時光。


▲館長在實況中領軍，四處攻城掠地。（圖／伊凡達科技提供）

在今日記者會上，官方找來了地表「最飆捍」士官長親臨統領部隊，並將部隊指揮權交接給館長。而《硬漢部隊》也將於明（31）日正式舉辦玩家期待已久的「軍團聯賽」活動，玩家可以自行找尋戰友組成軍團，爭取在《硬漢部隊》中的榮譽，冠軍更可獲得知名坦克「虎式」作為獎勵。


▲美女軍團一字排開。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）


▲館長從士官長手中接下部隊指揮權。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）


▲館長部隊中的美女成員。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）

此次也是館長首度和遊戲深度合作。館長表示，自己在《硬漢部隊》中為軍團取的名稱叫「惡名昭彰」，他認為，取這個名字就是希望大家不要光看表面，更要看人的內在。館長也說，《硬漢部隊》最大的特點就是玩家與玩家之間的攻防交戰，與需要即時做出反應的時下流行電競遊戲不同，玩家可以在《硬漢部隊》中充分思考下一步行動，再一步步地攻城掠地。


▲館長分析《硬漢部隊》遊戲特點。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）

館長強調，一般的戰略遊戲往往需要玩家花大量時間培養，導致有些新手很難追上老玩家。但是《硬漢部隊》採用的是戰場制，打完出來狀態就會重制，系統上比較公平。他也提到，遊戲內的武器、戰機等都是比較屬於二戰風格，相信會喚起許多男玩家當兵時的回憶。


▲館長認為，《硬漢部隊》會喚起當過兵玩家的回憶。（圖／記者顏大惟攝，2018.08.30）

而關於 Gogoro 抽獎部分，館長說，只要擁有金剛帳號，並在直播時登入就有抽獎資格，歡迎玩家號召同袍，一同在遊戲中「教召」！

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