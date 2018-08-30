〈房產〉日本三井不動產大投資 2024年前將在台北

日本三井不動產深耕台灣市場，繼在台林口 Outlet 開設後，集團旗下的飯店事業體今 (30) 日敲定台北的第 3 家飯店開設方案，將與國泰建設 (2501-TW) 攜手合作，在敦化北路開設規劃 185 間客房的飯店，預定 2024 年開始營業。

以日商三井不動產規劃進度來看，集團將結合台灣在地營建業者資源，預計在 2020 年、2022 年及 2024 年各有一家三井花園飯店在台北開幕，合計為國內、外觀光旅客、商務客提供 835 間客房服務。

日本三井不動產與國建今日正式簽約敦化北路飯店案，開發地點鄰近台北松山機場，建物開發完成後，將由三井不動產以租賃方式負責飯店營運管理，並自主經營。預計 2024 年開幕，將提供 185 合客房的服務。