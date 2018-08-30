NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌臺中花博維安演練　特警、空勤出擊遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈房產〉日本三井不動產大投資 2024年前將在台北

鉅亨網2018/08/30 15:11
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

日本三井不動產深耕台灣市場，繼在台林口 Outlet 開設後，集團旗下的飯店事業體今 (30) 日敲定台北的第 3 家飯店開設方案，將與國泰建設 (2501-TW) 攜手合作，在敦化北路開設規劃 185 間客房的飯店，預定 2024 年開始營業。

以日商三井不動產規劃進度來看，集團將結合台灣在地營建業者資源，預計在 2020 年、2022 年及 2024 年各有一家三井花園飯店在台北開幕，合計為國內、外觀光旅客、商務客提供 835 間客房服務。

日本三井不動產與國建今日正式簽約敦化北路飯店案，開發地點鄰近台北松山機場，建物開發完成後，將由三井不動產以租賃方式負責飯店營運管理，並自主經營。預計 2024 年開幕，將提供 185 合客房的服務。

今天雙方正式簽約後，未來三井不動產集團將從設計階段開始參與規劃，發揮日本累積培養的經營核心技術，搭配國泰建設台灣在地的建築實力與經驗，以高質感飯店模式，提供消費者安全居住空間。

日本三井不動產台灣首家三井花園飯店，落腳台北市忠孝東路上，捷運忠孝新生站附近，由三井不動產集團與宏普建設 (2536-TW) 建立租賃合作關係，飯店由宏普建設興建，三井不動產以租賃方式營運管理。

三井花園飯店預計 2020 年開幕的，是地上 17 層樓、地下 5 層樓的飯店建築，距離捷運出口走路只要 1 分鐘，擁有交通便利地理優勢；飯店預計共有 300 間客房，由經營三井花園飯店的三井不動產飯店管理公司支援協助營運。

台北第 2 家三井花園飯店選址在台北車站商圈，即台北舊市議會原址，命名為「中山忠孝館」，預計 2022 年開幕，將提供 350 客房的服務。

豪昱主導的台北市舊市議會原址的地上權標案，是豪昱團隊結合房地產代銷公司海悅 (2348-TW)、互立機電工程，組成「金毓泰公司」，拿下台北市議會舊址的 50 年地上權開發案，日前與日本三井不動產正式簽約，未來將由三井負責營運舊址所改建的新飯店。

外資商仲高力國際調查，2017 年全台觀光旅館可供給為 2.9 萬間，相較 2007 年 2.12 萬間，11 年來新增 8182 間，平均 1 年新增房間數約 743.82 間；至於 2017 一般旅館房間數為 17.07 萬間，對比 2007 年的 12.14 萬間，11 年來新增 6.63 萬間，平均 1 年新增近 6026 間。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字飯店headline
就是不買！美國黃豆銷售慘 ...〈智慧顯示與觸控展〉蘋果新...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan