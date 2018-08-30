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政治

韓國瑜志在選國民黨主席？他酸洪耀福87分沒營養

記者戴祺修／台北報導2018/08/30 15:35
▲民進黨祕書長洪耀福表示，韓國瑜意在國民黨主席，而不是要打贏高雄選戰，國民黨文傳會副主委洪孟楷酸沒營養。（圖／記者許高祥攝）
▲民進黨祕書長洪耀福表示，韓國瑜意在國民黨主席，而不是要打贏高雄選戰，國民黨文傳會副主委洪孟楷酸沒營養。（圖／記者許高祥攝）

民進黨祕書長洪耀福今(30)日表示國民黨高雄市長參選人韓國瑜志不在高雄，而是在選後參選國民黨主席。對此國民黨文傳會副主委洪孟楷批評，選前87天，就會有沒營養的87言論產生，洪耀福應該關心陳其邁落選後你的位置還保不保。

洪孟楷在臉書貼文批評，目前距離今年九合一選舉倒數87天，而身為執政黨的祕書長不關心自家選情，不在乎自己黨籍立委亂放砲後遠走波蘭神隱，卻針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜的動向胡亂猜測，這種選前87天，出現的沒營養言論，真的只能給87分，不能再高了。而洪耀福真正該傷腦筋的其實是，現在韓國瑜聲勢大好，如果最後陳其邁落選的話，操盤手位置不保，洪耀福下個職務不知有沒有著落。

洪孟楷表示，韓國瑜展現出與民同在的戰力，確實就是這兩年多來國民黨在野後越來越多候選人的表現，唯有苦民所苦、草根性強，才能有可能獲得選民認同信賴；而本次韓國瑜訴求明確，就是強打高雄在綠營執政二十年下經濟沒起色，說穿了，韓國瑜聲勢會高，綠營執政不力是最大幫手。

洪孟楷指出，韓國瑜在2017年也曾參與國民黨主席選舉，與吳敦義等其餘五位展開君子之爭，並且於落選後定於一尊，並在吳敦義的請託下承擔高雄市黨部主委之責，這代表吳主席、韓主委互相協助、共同承擔，且吳敦義是前高雄市長，在關鍵時刻絕對能發揮推韓國瑜一把的重要角色，任何人想見縫插針，根本癡心妄想。

洪孟楷批評，民進黨中央地方執政不力，接連大水讓南部淹水成災，奉勸執政黨洪耀福別噴口水、好好擔心南部選情。陳其邁選輸了還可以回去當立委，洪耀福輸了這局，要不要跟蔡英文搶爭黨主席呢？民眾其實一點也不關心。

關鍵字韓國瑜洪孟楷洪耀福高雄市長選舉
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