韓國瑜志在選國民黨主席？他酸洪耀福87分沒營養

民進黨祕書長洪耀福今(30)日表示國民黨高雄市長參選人韓國瑜志不在高雄，而是在選後參選國民黨主席。對此國民黨文傳會副主委洪孟楷批評，選前87天，就會有沒營養的87言論產生，洪耀福應該關心陳其邁落選後你的位置還保不保。

洪孟楷在臉書貼文批評，目前距離今年九合一選舉倒數87天，而身為執政黨的祕書長不關心自家選情，不在乎自己黨籍立委亂放砲後遠走波蘭神隱，卻針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜的動向胡亂猜測，這種選前87天，出現的沒營養言論，真的只能給87分，不能再高了。而洪耀福真正該傷腦筋的其實是，現在韓國瑜聲勢大好，如果最後陳其邁落選的話，操盤手位置不保，洪耀福下個職務不知有沒有著落。