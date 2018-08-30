〈智慧顯示與觸控展〉蘋果新機拉貨 GIS Q3營收

業成今 (30) 日指出，去年首度切入蘋果 13 吋 Macbook 筆電，經過幾個月的學習曲線改善良率後，預估下半年將可進一步挹注營運；去年規畫月產能達 30 萬片，預計今年底增達 50-60 萬片，雖然目前產能利用率低，但未來有機會再爭取新款筆電訂單。

業成今營收表現不如去年，主因去年在平板的銷售上相當亮眼，但今年客戶在平板上的銷量不如預期，加上陸廠搶單，平板的營收表現較去年下滑。

蘋果新機將發表，外傳將有兩款 OLED 新機及 6.1 吋 LCD 新機，業成在 6 月已開始出貨 OLED 機款，至於 LCD 機款則預計 9 月出貨，法人看好將挹注 9 月的營收表現，單月營收重回百億元之上。

法人認為，業成 7、8 月的營收持平表現，9 月將可望大躍進，預估第 3 季營收季增 3 成，但是因為比較基期不同，將不會較去年同期成長；第 3 季產品應用部分，手機約占 25-35%，其中非蘋陣營約占 10%，平板占營收比重則約 55-65%，筆電出貨仍少。

業成參展 Touch Taiwan 展出多項最新觸控顯示整合模組、智能感測應用方案，包括各式車載應用、大尺寸曲面電子白板、3D 感測應用、金屬觸控、生醫感測系統，及可撓折、窄邊框、屏下指紋辨識等多項特殊應用技術。

業成指出，在大尺寸電子白板布局上，首次展出新開發的 43 吋曲面大尺寸觸控模組，目標鎖定遊戲市場，目前已提供樣品給客戶測試；原已量產的商用及教育電子白板產品，也持續取得主要客戶的新案。

業成表示，開始在智慧醫材領域布局，首度亮相穿戴式心輸出計，透過超聲波可以檢測心跳及心輸出計的變化，採穿戴裝置，不是侵入式的檢查，目前與醫院合作研發中，預計明年送交美國食品藥物管理局 (FDA)、台灣食品藥物管理局認證。