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中央社

有犯罪紀錄 洩密大兵曼寧澳洲演說簽證恐遭拒

中央社2018/08/30 15:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨30日綜合外電報導）演講主辦單位今天表示，曾因洩露大量軍方機密而入獄多年的美國跨性別大兵曼寧（Chelsea Manning）原訂9月2日在澳洲開講，但因曾有犯罪紀錄，簽證申請可能遭拒。

歐巴馬去年卸任總統前幾天特赦曼寧，讓原本被判35年的她得以在服了7年徒刑後提前出獄。曼寧原訂9月2日在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）開講，之後再轉往墨爾本和布里斯本演說。

澳洲政府目前尚未回應，但媒體報導指出，內政事務部（Department of Home Affairs）證實，根據移民法（Migration Act），申請人如有「實質犯罪紀錄」，簽證申請可能遭拒。

曼寧在澳洲和紐西蘭的巡迴演講由Think Inc主辦，Think Inc人員賈米爾（Suzi Jamil）表示，澳洲保守派政府昨天對曼寧的簽證申請發出「考慮拒絕的通知書」。

「我們非常失望地得知內政事務部採取這種作法，我們會積極爭取讓她入境澳洲。」

「曼寧小姐有許多出色的想法和洞察力的觀點，希望能把這些帶到澳洲對話的最前線。」

曼寧曾是陸軍情報分析員，2010年因洩漏70多萬份與伊拉克和阿富汗戰爭相關的機密文件被捕，2013年入獄。

她在入獄期間爭取到展開荷爾蒙治療的權利，現在是跨性別者。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1070830

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