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政治

高雄淹水出訪挨批　邱議瑩：政治口水不必再多

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/30 15:36
▲立法院副院長蔡其昌率領8位立委27日抵達波蘭，會晤了波蘭國會參議院副議長別朗(Bielan)、友台小組主席倪秀斯基(Stefan Niesiołowski)及波蘭的財經部會部次長等要員。（圖／邱議瑩辦公室提供）
▲立法院副院長蔡其昌率領8位立委27日抵達波蘭，會晤了波蘭國會參議院副議長別朗(Bielan)、友台小組主席倪秀斯基(Stefan Niesiołowski)及波蘭的財經部會部次長等要員。（圖／邱議瑩辦公室提供）

南台灣淹大水，名嘴謝寒冰昨在臉書踢爆民進黨高雄立委邱議瑩行蹤，原來是民進黨立委一行人，赴波蘭首都華沙進行國會交流。對此，邱議瑩今（30）日臉書貼文表示，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多。救災及協助災後重建工程正在進行，她的團隊很拚命，很謝謝他們當她的分身，把最即時的訊息及工作會報傳給她，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。

謝寒冰指出，他正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來是罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，嘲諷邱議瑩來無影去無蹤，「不愧屏東無影腳！」

對此，邱議瑩表示，她對各方指教表示虛心接受。823災情傳出後，她和團隊一直待在高雄勘災、訪視住戶及聯絡各部會加速調度及災損補助的相關工作，直到出發前的最後一刻。由於出訪在即，她交代團隊夥伴務必盯緊各項救災工作及路況修損，全力協助選區災民的需求。

邱議瑩說，她的團隊很拚命，很謝謝他們當她的分身，把最即時的訊息及工作會報傳給她，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。

邱議瑩指出，經立法院、外交部、波蘭政府等相關單位磋商多月，由立法院副院長蔡其昌率領8位立院同仁在27日抵達波蘭，會晤了國會參議院副議長別朗(Bielan)、友台小組主席倪秀斯基(Stefan Niesiołowski)及波蘭的財經部會部次長等要員，雙方就兩國的財經與經貿等議題進行了充分而愉快的交流，另外亦從教育領域來討論合作的可能性。

邱議瑩說，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多。救災及協助災後重建工程正在進行，大家同心努力。台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼。外交上的防災跟救災同樣重要，面對中國蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員，她責無旁貸！

關鍵字邱議瑩蔡其昌立法院波蘭謝寒冰
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