日本虐童數逾13萬創新高 連續27年增加

厚生勞動省為亡羊補牢，也在事發後強化兒童諮詢所的相關因應措施。

東京都目黑區一名5歲小女孩船戶結愛，長期被父母虐待，今年3月不幸死亡，消息一出震驚日本社會，也引發日本社會要求政府正視虐童事件的聲浪。

日本經濟新聞報導，2017年度是厚生勞動省從1990年度開始統計以來，兒童受虐件數連續27年增加。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天公布2017年度虐童件數逾13萬件，不僅是連續27年增加，也創歷史新高紀錄。兒童受虐件數以「心理受虐」最多，「身體受虐」次之。

厚生勞動省的業務負責人說，政府不光是增加專業人員進入兒童諮詢所，還會強化與各地相關機構合作，完善防止虐童制度。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省今天舉行全日本兒童諮詢所所長會議，公布2017年度各兒童諮詢所處理兒童受虐件數統計數字。

日本各地兒童諮詢所2017年度處理未滿18歲孩童受到雙親或照顧者等虐待件數，攀升到13萬3778件，比2016年度增加1萬1000多件，創史上新高紀錄。

這些兒童受到的虐待行為以「心理受虐」最多，包括目睹父親在家中對母親施暴等，達7萬2197件。

排名第2的虐童行為是「身體受虐」，有3萬3223件；父母不照顧兒童、不負養育之責有2萬6818件；對兒童施加性方面的虐待則有1540件。

就地域別來看，大阪虐童案件最多，為1萬8412件；其次是神奈川縣的1萬3928件；東京以1萬3707件名列第3。

相較大都會區，最少的縣市是較偏遠的鳥取縣，僅76件；相對偏遠的島根縣、佐賀縣及山形縣都是200多件。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070830